Samsung Galaxy Fold’a Artık Android Güncellemesi Gelmeyecek!

Samsung, katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya süren ilk markalardan biriydi. Sadece üç yıl önce ilk Galaxy Fold duyurulmuştu ve şimdi de Android güncellemeleri açısından bu telefon ömrünün sonuna gelmiş görünüyor.

Galaxy Fold, nihai olarak piyasaya çıkmadan önce birçok gecikmeyle karşılaştı ve 2019’da Android 9 Pie ile çıktı. Ancak o zamandan beri, Güney Koreli teknoloji devi çeşitli güncellemeler sundu ve şirketin ilk katlanabilir cihazı artık daha iyi çalışıyor.

Android 12 işletim sistemi güncellemesi de aldı. Ancak Samsung, Galaxy Fold için büyük bir işletim sistemi güncellemesi sunmayacağından yolun sonu gibi görünüyor. Bu, cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almayacağı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, bu, şirketin Android 12’den sonra herhangi bir güncelleme almayan tek katlanabilir akıllı telefonu olduğu anlamına da geliyor. Samsung, genellikle bir yıl daha güvenlik yamalarıyla birlikte üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri sunuyor.

Ancak Galaxy Fold üç yıllık güncelleme döngüsünün sonuna ulaştığından, artık büyük yükseltmeler için uygun olmayacak. Bu arada, 2021 ve 2022 tarihli Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip telefon modelleri, gelecek yıl Android 14 güncellemesi için uygun olmaya devam edecek.