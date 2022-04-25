Samsung Galaxy Jump 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Jump 2, Güney Kore’de sessizce satışa çıktı. Adından da anlaşılacağı gibi, Mayıs 2021’de tanıtılan Samsung Galaxy Jump’ın üst modeli olarak geliyor. Bu model özünde Galaxy A33 5G‘yi yansıtıyor. Gelin çiçeği burnunda telefonumuza yakından bir göz atalım.

Samsung Galaxy Jump 2

Samsung Galaxy Jump 2, Full HD+ çözünürlük; 20:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç LCD ekrana sahip. Bu arada ekran bir Gorilla Glass 5 tabakasıyla korunuyor. Jump2’nin ön tarafında 8 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera var. Makro çekimler yapmak ve derinlik efektleri eklemek için; 5 megapiksel ultra geniş lens ve bir çift 2 megapiksel kamera ile geliyor. Ayrıca cihaz, One UI 4.1 ile Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Ayrıca Jump 2, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıya da sahip. Yakışıklı, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi olağan bağlantı özellikleri vaat ediyor.

Galaxy Jump 2, 25W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip. Bu arada cihaz, 2.4GHz’de çalışan, bir işlemci desteği taşıyor. Tahminen Exynos 1280 işlemciyle geliyor. Mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere üç renkte gelen telefon, yaklaşık 336 dolar fiyat etiketine sahip.