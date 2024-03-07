Teknoloji devi Samsung yeni telefonları, uyguladığı pazar stratejileri ile sürekli gündemde kalmayı ve adından söz ettirmeyi başarıyor. Samsung Galaxy A55 ve A35 telefonlarının tanıtımlarını 11 Mart’ta gerçekleştirecekken şimdi de Hindistan’da farklı bir mobil cihazı satışa sunuyor. Samsung ürettiği her modeli, her ülkede satışa sunmuyor ve satış yapacağı bölgeye göre ürünleri belirleyerek pazara çıkarıyor. Peki, Hindistan’da satışa sunulan Samsung Galaxy M14 4G Türkiye’ye gelecek mi? İşte detaylar…

Samsung Galaxy M14 4G Türkiye’ye Gelecek mi?

Samsung Galaxy M14 4G tanıtıldı ve Hindistan pazarında satışa çıktı. Söylenene göre cihazın Türkiye’de gelmesi muhtemel görünüyor. Samsung’un giriş ve orta seviye telefonu olan M14 4G aslında tam bir fiyat performans ürünü olarak tanımlanıyor. Bahse konu modelin 5G teknolojisine sahip olan versiyonu 2023 yılının Mart ayında piyasaya sürülmüştü.

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Satışa sunulan 4G teknolojili Galaxy M14 modeli 5G’li cihaza göre biraz düşük donanım özelliklerine sahip diyebiliriz. Her ne kadar bir alt seviye olsa da bir fiyat performans ürünü olarak nitelendirilebilir. Peki Samsung Galaxy M14 4G fiyatı ne kadar ve özellikleri neler, bakalım…

Samsung Galaxy M14 4G Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy M14 4G Türkiye’de şu an satışa sunulmadı ancak Samsung’un bu telefonu ülkemizde de satması olası. Ancak bu konuda herhangi bir tarih belli değil. Şu an Hindistan piyasasında satışa çıkan Samsung Galaxy M14 4G cihazının 4 GB versiyonu 102 dolardan, 6 GB’lık olanı ise 138 dolardan satışta. Bununla birlikte, söz konusu rakamların kampanyalı fiyatlar olduğunun altını çizelim.

Samsung Galaxy M14 4G Özellikleri

Bir giriş – orta seviye akıllı telefonu olan Samsung M14 4G özellikleri incelendiğinde bu seviyeye göre yeterli özelliklere sahip olduğu görülmekte. Cihaz gücünü Adreno 610 grafik işlemcili Qualcomm Snapdragon 680 mobilden alıyor. M14 4G cihazının 4 GB ve 6 GB RAM versiyonlarında 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri de bulunuyor.

Samsung Galaxy M14 4G ekran kısmında ise 6,7 inçlik bir büyüklüğe sahip. 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ özelliklerine sahip olan ekran, 1080 × 2400 çözünürlük ile geliyor. İşletim sistemi tarafında Android 13 OneUI 5.1 bulunuyor ancak yapılan açıklamaya göre cihaz minimum 2 defa büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Bu da Android 14 ve Android 15 güncellemelerinin cihaza geleceğini gösteriyor.

50 MP ana kamerası bulunan Samsung Galaxy M14 4G’nin derinlik ve makro kamera kısmında ise 2 MP çözünürlüklü sensörleri bulunmakta. 5000 mAh bataryaya sahip olan cihaz şarj aleti olmaksızın kullanıcıya sunuluyor. Tasarım kısmında ise sadeliği ile ön plana çıkan M14 4G, safir mavisi ve arktik mavi renk seçenekleri ile geliyor.

Samsung Galaxy M14 4G’nin özelliklerini liste halinde belirtmek gerekirse: