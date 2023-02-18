Samsung Galaxy M14, Yakında Görücüye Çıkacak!

Samsung‘un önümüzdeki ay birkaç orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazlardan biri de uzun süredir söylentileri dolaşan Galaxy M14 olabilir. Çünkü telefon son zamanlarda çeşitli sertifika platformlarında ortaya çıktı.

Ayrıca Exynos 1330 işlemciye sahip olacağı da neredeyse kesinleşti. Son raporlara göre Galaxy M14, yakında piyasaya çıkacak. Çünkü telefon bazı sertifikalar aldı bile.

Galaxy M14, SM-M146B model numarasıyla Tayland’ın NBTC ve Endonezya’nın TKDN sertifikasını aldı. Bu sertifikalar düzenleyici güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu gösteriyor ve telefon çıkmadan önce alınan zorunlu belgeler arasında yer alıyor.

Bu listelerden cihazın herhangi bir özelliğini anlamasak da, yakında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, akıllı telefonun Geekbench listesi, Samsung yapımı Exynos 1330 işlemciyi ve 4 GB RAM’i beraberinde getireceğini gösteriyor.

Android 13 ve One UI 5.0 desteği de taşıyacak. Ayrıca FCC, Galaxy M14’ün 25W şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. Telefon bir 5.000 mAh pile sahip olacak.