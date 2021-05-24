Samsung Galaxy M22, Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Son zamanlarda, yeni Samsung Galaxy M22 Geekbench’te görüldü. Liste, bu akıllı telefonun yeniden markalanmış bir Galaxy A22 (4G varyantı) olacağını gösteriyor. Şimdi yeni bir rapor, Galaxy M22’nin Galaxy M32 ile aynı olacağını ve özelliklerinin çoğunu Galaxy A22 ile paylaşacağını doğruluyor.

GalaxyClub tarafından hazırlanan bir rapora göre yakında çıkacak olan Galaxy M22, SM-M225FV model numarasını taşıyacak. Telefonun Geekbench listesi de aynı model numarasına sahip. Bununla birlikte, bölgeye bağlı olarak başka model numaralarının da olabileceğine dikkat etmekte fayda var.

Ayrıca, yayın bu telefonun 4GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G80 işlemci tarafından destekleneceğini söylüyor. Oysa ağabeyi Galaxy M32, aynı işlemciye sahip olmasına rağmen 6GB RAM’e sahip olacak.

Galaxy M22’nin Galaxy M32 gibi 64MP ve 20MP sensörler yerine 48MP ana kamera ve 13MP selfie kamerası kullandığı söyleniyor. Bununla birlikte, aynı 6.000 mAh pil ile desteklendiği bildiriliyor. Son olarak Galaxy M22, Galaxy M32 ile aynı renklerde satışa sunulacak. Bu renkler Siyah, Mavi ve Beyaz olarak belirlendi.