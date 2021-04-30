Samsung Galaxy M32, Geekbench’te Görüntülendi!

Yeni Samsung Galaxy M32, bugün Geekbench kıyaslama sitesinde ortaya çıktı. Liste, birkaç ay önce resmi hale getirilen Galaxy A32’ye çok benzeyebileceğini gösteriyor.

Galaxy M32, kıyaslama platformunda SM-M325FV model numarasıyla ortaya çıktı. Listede belirtilen MT6769V/CT model numarası, MediaTek Helio G80 işlemciden güç aldığını gösteriyor.

İşlemci, 6 GB RAM ile birleştiriliyor ve Android 11 işetiem sistemiyle destekleniyor. Yeni telefonun kıyaslama sitesinin tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 361 ve 1254 puan aldığìnı da belirtelim.

Yakın zamanda ortaya çıkan Galaxy M32’nin bataryası, DEKRA sertifikasyon sitesinde 5,380 mAh nominal kapasiteye sahipti. Telefonun 6.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile desteklendiği belirtiliyor.

Cihaz, 6.000mAh bataryaya da sahip olan Galaxy M31’in kardeşi olarak piyasada yerini alacak. Galaxy M32’nin tasarım ve teknik özellikler açısından A32 ile çok benzerlik göstermesi bekleniyor.