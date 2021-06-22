Samsung Galaxy M32 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Hindistan pazarında Samsung Galaxy M32 olarak adlandırılan en yeni M serisi bütçe akıllı telefonunu piyasaya sürdü . Diğer M serisi telefonlarla uyumlu olan cihaz, ilginç özellikler ve yüksek kapasiteli bir pil ile geliyor.

Telefon, 90Hz yenileme hızı desteği ile 6,4 inç Full HD+ Süper AMOLED ekrana sahip. Yenileme hızı 120Hz ekran olmasa da geleneksel 60Hz ekrandan daha iyi.

Cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş MediaTek Helio G80 yonga seti tarafından destekleniyor. Depolama kapasitesini daha da genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvası da var.

Kamera bölümünde, arkada 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren dört kameralı bir kurulum bulunuyor. Ön tarafta, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 20 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/ A-GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Ayrıca, ek güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. One UI 3.1 ve Android 11 ile çalışan telefon, Samsung Pay Mini uygulaması ve gizlilik odaklı AltZLife modu ile geliyor.

Telefon, 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 6.000 mAh pil ile çalışıyor.Ancak Samsung, kutuda 15W’lık bir şarj cihazı sunuyor, bu nedenle bu hızlı şarj teknolojisinden tam olarak yararlanmak için, ayrı bir şarj cihazı satın almanız gerekecek.

Samsung Galaxy M32, 28 Haziran’da Hindistan’da satışa çıkacak. Cihazın diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. Fiyat etiketleri şu şekilde:

4 GB + 64 GB = 200 dolar

6 GB + 128 GB = 230 dolar