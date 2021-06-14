Samsung Galaxy M32 – Tanıtım Tarihi ve Tüm Özellikleri

Son raporlar, Samsung’un Galaxy M32 orta sınıf telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia etti. Telefonun açılış sayfası artık Amazon Hindistan’da bulunuyor. Liste yalnızca telefonun lansman tarihini açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda tasarımını ve temel özelliklerini de doğruladı.

Samsung Galaxy M32’nin Tasarımı

Galaxy M32, 21 Haziran’da Hindistan’da piyasaya sürülecek ve Amazon Hindistan üzerinden satın alınabilecek. Galaxy M32, u şeklinde bir çentik ve biraz kalın bir çene içeren tasarım sunuyor. Telefonun arkası, kare şeklinde dörtlü kamera ünitesi ve LED flaş ile dokulu bir arka kısma sahip.

Güvenlik açısından cihazın sağ kenarına yerleştirilen güç düğmesi, parmak izi tarayıcı de sunuyor. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki renkte satışa sunulacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Samsung Galaxy M32’nin Özellikleri

Galaxy M32’nin Amazon listesi, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 800nit parlaklık sunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu doğruladı.

M32, 6.000 mAh pil ile destekleniyor, ancak hızlı şarj desteği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Selfie’leri çekmek için 20 megapiksel ön kamerası var ve arka panelinde 64 megapiksel ana kamera sunuyor.

Telefon, Helio G80 veya Helio G85 yonga seti ile desteklenebilir. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama modelleriyle gelmesi beklenen telefonun 205 ile 273 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor.