Samsung Galaxy M53’ün Teknik Özellikler Sızdırıldı

Birkaç gün önce Samsung Galaxy M53 5G’e dair detaylardan bahsetmiştik. Bu sızıntıda akıllı telefonların neredeyse tüm temel özellikler ortaya çıkmıştı. Bugün başka bir kaynak, telefonun şarj cihazının ve 5G bağlantısının ayrıntılarından bahsetti.

Kaynağımız, Galaxy M53 5G’nin özelliklerini listeledi. Özellikler önceki bilgilerle eşleşiyor. Ek olarak, telefonun 10’dan fazla 5G bandıyla geleceğini ortaya koyuyor. Ayrıca Samsung’un cihazla birlikte bir şarj cihazı göndermeyeceğini söylüyor.

Galaxy M53 5G, 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED ekranla gelecek. 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 900 işlemciye sahip olacak.

Arkada dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Kamera sistemi 108MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü içerecek. Ön tarafta, selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP’lik bir lens olacak.