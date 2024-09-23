Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy M55s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Akıllı Telefon Samsung Galaxy M55s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 5 Görüntüleme

Samsung yeni bir Galaxy M serisi akıllı telefon piyasaya sürdü. Galaxy M55s 5G, bu yılın Nisan ayının başlarında piyasaya çıkan Galaxy M55 5G‘yi takip ediyor. Bu son ürün, bazı küçük değişiklikler dışında M55 5G ile tamamen aynı. Gelin daha yakından göz atalım.

Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M55s 5G, Galaxy M55 5G’ye kıyasla biraz farklı bir tasarıma sahip . Arka panel, kamera sensörlerinin bulunduğu sol tarafta üç dikey şerit bulunan çift tonlu bir tasarıma sahip. Cihaz ince bir profil taşıyor.

Galaxy M55s 5G, FHD+ çözünürlük, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik bir AMOLED panel ile birlikte geliyor. Ekran içi parmak izi tarayıcısı var. Ortaya hizalanmış kısım, 50 MP’lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefon, Galaxy M55 5G ile aynı kameraya sahip, yani 50 MP OIS özellikli ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens ile geliyor. Gece fotoğrafçılığı, çift kayıt ve daha fazlası gibi çeşitli özellikler de sunuyor.

Dahili olarak, Galaxy M55s 5G, Galaxy M55 5G’de de bulunan aynı Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından destekleniyor. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Cihaz, 45 W hızlı şarjla doldurulabilen 5.000 mAh pil ünitesiyle destekleniyor. Telefon, OneUI 6.1 tabanlı Android 14 ile birlikte geliyor ve Samsung Knox Vault, Quick Share vb. gibi özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca, aramalarda mikrofonlar tarafından yakalanan sesin kalitesini artıran Ses Odaklama modu da var. Telefon şuan için Hindistan pazarında satışa çıktı ve yaklaşık 230 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor.