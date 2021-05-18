Samsung Galaxy Note 10 Ekran Görüntüsü Alma Yöntemleri

Genel olarak telefonlarda ses ve güç düğmesine basmak ekran görüntüsü almak için yeterli olacaktır. Fakat üst düzey telefonlar pratik altarnatifler sunarak kullanıcısını memnun etmeye odaklanır. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 10‘un ekran görüntüsü için sunduğu bazı alternatifleri ele alıyoruz.

1- Avuç İçi Kaydırma

Galaxy Note 10’da avuç içi kaydırma ile ekran görüntüsü almak, ilk denediğinizde biraz tuhaf gelebilir, ancak oldukça hızlı bir şekilde alışacağınıza eminiz. Ekran görüntüsünü almak için avucunuzun yan tarafını tüm ekran boyunca soldan sağa veya tersi yönde kaydırın. Bu yöntemin ilk önce Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler > Avuç içi kaydırma seçeneğine gidilerek etkinleştirilmesi gerekir.

2- Akıllı Yakalama

Bu Galaxy Note 10 ekran görüntülerini alma yöntemi, ekranınızda gördükleriniz yerine bir web sitesinin tüm sayfasını yakalamanıza olanak tanır. Sesi kısma ve güç düğmelerini aynı anda basılı tutarak (birinci yöntem) veya avuç içi kaydırmasıyla (ikinci yöntem) normal bir ekran görüntüsü alarak başlarsınız.

Bu tamamlandığında, ekranın altında birkaç seçenek belirecektir. “Kaydırarak yakala” yı seçin ve sayfada aşağı doğru ilerlemeye devam etmek için üzerine dokunmaya devam edin. Galaxy Note 10’unuz sayfanın birden fazla ekran görüntüsünü alacak ve ardından nihai görüntüyü oluşturmak için hepsini bir araya getirecektir.

Ayarlar > Gelişmiş Özellikler > Ekran görüntüleri ve ekran kaydedici > Ekran görüntüsü araç çubuğuna giderek bu Galaxy Note 10 ekran görüntüsü yöntemini etkinleştirdiğinizden emin olun.

3- Bixby

Samsung’un Bixby dijital asistanı, basit bir sesli komutla Galaxy Note 10 ekran görüntüsü almanızı sağlar. Telefonun telefondaki özel Bixby düğmesini basılı tutmanız ve “Ekran görüntüsü al” demeniz yeterli.

Yalnızca “Merhaba Bixby” diyerek ekran görüntüsü almak için Bixby’yi de kullanabilirsiniz, ancak özelliği Bixby home > Ayarlar > Ses uyandırma seçeneğine giderek ayarlamanız gerekir.

4- Google Asistan

Bixby’ye ek olarak, Galaxy Note 10 telefonlarının hepsinde Google Asistan bulunur, bu da sesli komutla ekran görüntüsü almanıza izin verir. Asistan’ı açmak için “Ok Google” demeniz yeterli. Ardından, “Ekran görüntüsü al” deyin veya klavye ile komutu yazın.

5- Akıllı Seçim

Samsung’un Akıllı Seçim özelliği, ekranda görüntülenen içeriğin yalnızca belirli bir bölümünü yakalamak istediğinizde harikadır. İki farklı şekilde (kare veya oval) ekran görüntüsü alabilir ve hatta bir GIF oluşturabilirsiniz. Başlamak için, yandan Edge panelini açın, “Akıllı Seçim” seçeneğini bulup dokunun ve kullanmak istediğiniz şekli seçin. Ardından, yakalamak istediğiniz alanı seçin ve “Bitti” ye dokunun.

Önce bu yöntemin etkinleştirildiğinden emin olun. Açık olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar> Ekran> Edge ekranı> Edge panelleri‘ne gidin.

6- S Pen

Tartıştığımız altı yönteme ek olarak, Galaxy Note 10 telefonlar, Note serisine özgü bir yöntem ekliyor. Ekran görüntüsü almak için telefonun yerleşik S-Pen kalemini kullanabilirsiniz.