Samsung Galaxy Note 8 Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçen yıldan beri değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte birçok cihazını güncellemeyi başardı. Şirket Android 11 güncellemesini yanı sıra her ay düzenli güvenlik yamasını sunmaya devam etti. Hatta Nisan, Mayıs ve Haziran güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmayı başardı.

Şirket şimdi de dört yıl önce piyasaya sunduğu Galaxy Note 8 için hem bir hata düzeltmesi hem de Mayıs 2021 güvenlik yamasını içeren yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme Galaxy Note 8 kullanıcıları oldukça sevindirmiş durumda. Yeni güncellemeyle birlikte cihazın içerisinde meydana gelen güvenlik açıkları ve hatalar giderilmiş oluyor.

N950FXXUFDUE4 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, içerisinde güvenlik yamasının dışında telefonun içerisinde meydana gelen birçok hatayı da düzeltiyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde yer alan stok uygulamalara da bir iyileştirme yapılıyor. Mayıs 2021 güvenlik yamasıyla cihazın içerisinde hem Android hem de kullanıcı arayüzden meydana gelen birçok güvenlik açığı kapatılmış oluyor. Ayrıca Samsung ve Google‘dan oluşan bütün açıklarda giderilmiş oluyor.

Yeni güncelleme şuan için sadece Almanya pazarında sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen günlerde güncellemenin yazılımsal bir hata olmazsa birçok küresel pazara yayılması bekleniyor. Bu nedenle sizde eğer bir Galaxy Note 8 kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Samsung, Note 8 için sunduğu bu güncelleme dışında bir tane daha güncelleme sunabilir ve daha sonra bu modelini de güncelleme listesinden kaldırabilir.