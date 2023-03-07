Samsung Galaxy Note 9, Sürpriz Bir Güncelleme Aldı

Samsung‘un, planlanan destek süresi sona erdikten sonra bile cihazlara yazılım güncellemeleri yayınlama geçmişi var ve şirket bunu Galaxy Note 9 ile tekrar yaptı. Telefon 2018’de piyasaya çıktı ve Koreli şirket desteğini 2022’nin sonlarında resmen sonlandırdı. Ancak Şubat 2023 güvenlik yaması ile beklenmedik bir güncelleme aldı.

Galaxy Note 9, güvenlik yaması seviyesini Şubat 2023’e çıkaran beklenmedik bir yazılım güncellemesi şeklinde bir sürprizle karşılaşıyor. Güncelleme herhangi bir yeni özellik veya kayda değer değişiklik getirmiyor. Güncelleme geçen ay yayınlanmasına rağmen, geçtiğimiz hafta yalnızca İngiltere ve İrlanda’da kullanıma sunuldu.

Güncelleme, donanım yazılımı sürümü N960FXXSAFWB3 ile kullanıma sunuluyor ve Birleşik Krallık ve İrlanda’da ikamet eden kişiler, Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsündeki İndir ve Yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi doğrudan cihazlarının OTA’sına indirebilir.

Samsung, Galaxy Note 9 için en son üretici yazılımı güncellemesinde yer alan yeni özellikler veya hata düzeltmeleri hakkında herhangi bir bilgi sağlamadı. Ayrıca, Samsung tarafından yayınlanan son üç aylık güvenlik yamaları, özellikle Galaxy Note 9 için herhangi bir güncellemeye atıfta bulunmuyor.