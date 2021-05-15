Samsung Galaxy S20 Serisindeki Sorunlar ve Çözümleri

Samsung’un geçen sene çıkardığı Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra, elinize alabileceğiniz en iyi amiral gemisi akıllı telefonlardan diyebiliriz. Ne yazık ki, bu pahalı telefonlarda bile sorunlarla karşılaşılabiliyor. Neyse ki, yazılım güncellemeleri ve basit geçici çözümler bazı endişeleri gidermeye yardımcı oluyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S20 serisinde ortaya çıkan sorunları, bazı geçici çözümleri ve düzeltmeleri ele alıyoruz.

Editörün notu: Herkes telefonlarında bu sorunlarla karşılaşmayabilir. Aslında, çoğu Samsung Galaxy S20 serisi kullanıcısının bu sorunları hiç görmemesi muhtemeldir.

1- Anında Bildirim Sorunları

Günümüzde her akıllı telefona eklenen pil tasarrufu özellikleri, RAM ve görev yönetimi, telefonun mümkün olduğu kadar uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlamanın mükemmel bir yoludur. Bununla birlikte bu, gecikmiş uygulama bildirimleri söz konusu olduğunda, Samsung Galaxy S20’niz için bazı sorunlara da neden olabilir.

Potansiyel çözümler:

Geciken bildirimler fark ederseniz, uygulamalarınızın “pil optimizasyonu” listesinde olmadığından emin olmanız gerekir. Böylece ihtiyacınız olduğu sürece arka planda çalışmaya devam ederler. Pil ömrünüz biraz düşebilir, ancak önemli hiçbir şeyi kaçırmak istemezseniz buna değecektir.

Uygulamalar> Uygulamaları Yapılandır > Pil Optimizasyonu> Tüm Uygulamalar kısmına gidin. Bu sorunu gördüğünüz uygulamaları bulun ve devre dışı bırakın.

kısmına gidin. Bu sorunu gördüğünüz uygulamaları bulun ve devre dışı bırakın. Bir uygulamanın arka planda çalışmaya devam ettiğinden emin olmak istiyorsanız, uygulamayı “kilitleyebilirsiniz”. Uygulamayı açın. Ardından Son Uygulamalar sayfasını başlatın. Uygulama simgesine dokunun ve “hızlı başlatma için açık tut” u seçin. Bittiğinde, Son Aramalar sayfasındaki uygulamanın sağ alt tarafındaki kilit simgesine dokunarak kaldırabilirsiniz.

2- Yenileme Hızı Değişimi

Samsung Galaxy S20 serisi telefonlar etkileyici 120Hz ekranlarla birlikte gelir. Her uygulama bu yenileme hızını desteklemediğinden, telefon otomatik olarak 120 Hz ve 60 Hz arasında geçiş yapar (varsayılan olarak 120 Hz seçtiyseniz).

Cihaz sıcaklığı 42 santigrat derecenin (107,6 F) üzerine çıkarsa yenileme hızı da 60 Hz’e düşer. Çok sayıda fotoğraf çektikten, uzun süren oyun oturumlarından ve diğer işlemci yoğun aktivitelerden sonra durumun böyle olduğunu fark edebilirsiniz. Sıcaklık bu eşiğin altına düştüğünde işler yoluna girer. Pil seviyesi %5’in altına düştüğünde yenileme hızı da düşecektir.

Bazı kullanıcılar, geçişin otomatik olarak gerçekleşmediği talihsiz bir hatayla da karşılaştı. Çoğu durumda, tek seçenek ekran ayarlarına gitmek ve yenileme oranını manuel olarak 120 Hz’ye ayarlamaktır. Samsung tarafından yayınlanan bir yazılım güncellemesi bu sorunu giderir, bu nedenle telefonu güncel tuttuğunuzdan emin olun.

3- Akıllı Kilit Açma İle İlgili Sorunlar

Bazı kullanıcılar, Ayarlar menüsünden Akıllı Kilit Açma’nın kurulmasına ve konumun doğru ayarlanmış olmasına rağmen, özelliğin çoğu zaman çalışmadığını fark ediyor. Bu sorun, ev veya ofis gibi konuma bağlı olarak Akıllı Kilit Açma kullanılırken ortaya çıkıyor.

Bazıları için bu sorun, Samsung Galaxy S20 cihazlarının karşılaştığı yaygın GPS bağlantı sorunlarıyla ilgili olabilir. Bu, o zamandan beri bir yazılım güncellemesiyle düzeltildi, bu nedenle Akıllı Kilit Açma özelliği beklendiği gibi çalışabilir.

Düzelmediyse, bir Bixby rutini ayarlamanız daha iyi olabilir.

Bunu yapmak için Ayarlar> Gelişmiş özellikler’e gidin ve Bixby Rutinleri‘ne dokunun. Ayrıca, bildirim açılır menüsünün Hızlı Ayarlar bölümünde bir Bixby Rutinleri geçişi bulacaksınız. Sayfa açıldığında, “Ayrıntılar” a dokunun. “Rutinlerim” bölümünde mevcut ön ayarlar listesinde “Akıllı Kilit Açma” kısmını bulacaksınız.

4- Android Auto Sorunları

Yeni telefonunuzu kurmak için Smart Switch özelliğini kullandıysanız, Android Auto bağlantı sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Durum böyleyse, uygulamayı Google Play Store’da bulun, kaldırın ve tekrar indirin. Artık uygulama kısmında Android Auto uygulamasını görmediğinizi fark edebilirsiniz.

Uygulama ayarlarında bir sorun varsa, bunları telefon ayarlarında bulabilirsiniz. Ayarlar> Google> Cihaz bağlantıları> Android Auto kısmına gidin. Tüm ayarları burada bulacaksınız. Sık sık bağlantı kesilmesi görüyorsanız, bu bir donanım sorunu da olabilir. Arabada kullandığınız kabloyu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

5- Rastgele Başlatma Sorunu

Oldukça az sayıda kullanıcı, Galaxy S20’lerinin rastgele yeniden başlatılmasıyla ilgili bir sorunla karşı karşıya. Bazıları içinse, kablolu kulaklıkları her çıkardıklarında bu sorun gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Potansiyel çözümler:

Bu soruna bir uygulama neden olabilir. Telefonu Güvenli Modda başlatın (bunun nasıl yapılacağına ilişkin talimatları aşağıda bulabilirsiniz) ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. En son güncellenen veya yüklenen uygulamaları kaldırın ve telefonun beklendiği gibi çalışıp çalışmadığına bakın.

Önbellek bölümünü silmeyi de deneyebilirsiniz. Talimatlar aşağıdaki kılavuzda verilmiştir.

Yazılım güncellemeleri bu sorunu birçok kişi için çözdü. Yine de karşılaşıyorsanız, muhtemelen en iyi seçenek bir yedek almaktır.

Ayarlar> Cihaz bakımı> …> Gelişmiş ve Otomatik Tekrar kısmını devre dışı bırakın.

6- Kenar Işıkları Düzgün Çalışmıyorsa

Bazı kullanıcılar, kenar aydınlatma özelliğinin düzgün çalışmadığını fark ediyor. Tüm ayarlar etkinleştirilmiş olsa bile bir bildirim geldiğinde ekranın kenarı beklendiği gibi yanmıyor.

Potansiyel çözümler:

Öncelikle, uygun ayarların etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarlar’a gidin, Edge Lighting’i arayın ve Uygulama Seç’i bulun . Varsayılan olarak yalnızca Mesajlar uygulaması seçilidir. Listeye gidin ve bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçin.

gidin, arayın ve . Varsayılan olarak yalnızca Mesajlar uygulaması seçilidir. Listeye gidin ve bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçin. Süre kaydırıcısının ayarlanması birkaç kullanıcı için işe yaramış gibi görünüyor. Maks olarak ayarlanmışsa, orta ayara geçin ve kenar aydınlatması beklendiği gibi çalışmaya başlamalıdır.

ve kenar aydınlatması beklendiği gibi çalışmaya başlamalıdır. Diğerleri bu sorunu, Geliştirici Seçeneklerinde animasyonları kapattıkları için görüyor. Bunu yaptıysanız, animasyonları en az 0,5x olarak ayarlayın.

görüyor. Bunu yaptıysanız, animasyonları olarak ayarlayın. Bu sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi sunulana kadar, üçüncü taraf bir uygulama yardımcı olabilir. Samsung Good Lock Suite veya Google Play Store’dan indirilebilen AODNotify’da Edge Lighting + uygulamasını deneyin.

Yazılım Güncellemesiyle Düzelmesi Beklenen Diğer Sorunlar

Samsung Galaxy S20 Ultra’da bulunan yeşil renk sorunu gibi bazı büyük hatalar ve GPS sorunları çoğu kullanıcı için zaten düzeltildi. Fakat aşağıda sıraladığımız bazı sorunların da yazılımsal olduğunu belirterek güncelleme beklemeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

Wi-Fi rastgele yavaşlıyor – Bazı kullanıcılar, Wi-Fi ile bağlanıldığında internet hızının birkaç dakika sonra önemli ölçüde yavaşladığını keşfetti. Telefondaki Wi-Fi ayarını kapatıp açmak yardımcı olur, ancak yalnızca bir süre için. Telefon aşırı ısınırsa bir miktar yavaşlama fark edeceğinizi unutmayın, ancak bu sorun çoğunlukla sebepsiz olduğu için güncellemeyi beklemelisiniz.

– Bazı kullanıcılar, Wi-Fi ile bağlanıldığında internet hızının birkaç dakika sonra önemli ölçüde keşfetti. Telefondaki Wi-Fi ayarını kapatıp açmak yardımcı olur, ancak yalnızca bir süre için. Telefon aşırı ısınırsa bir miktar yavaşlama fark edeceğinizi unutmayın, ancak bu sorun çoğunlukla sebepsiz olduğu için güncellemeyi beklemelisiniz. Mikrofon sorunları – Birkaç kullanıcı, bir sohbet uygulamasını kullanırken ve bir telefon görüşmesi sırasında mikrofonun görünüşte kesilip çıktığını farketti. Bu muhtemelen bir donanım sorunu olduğu için güncellemeyle düzelebilir.

– Birkaç kullanıcı, bir sohbet uygulamasını kullanırken ve bir telefon görüşmesi sırasında mikrofonun görünüşte kesilip çıktığını farketti. Bu muhtemelen bir donanım sorunu olduğu için güncellemeyle düzelebilir. Aşırı ısınma – Samsung Galaxy S20 Ultra’nın aşırı ısınmasıyla ilgili çok sayıda rapor var ve bu özellikle Exynos sürümünü etkiliyor gibi görünüyor.

– Samsung Galaxy S20 Ultra’nın aşırı ısınmasıyla ilgili çok sayıda rapor var ve bu özellikle Exynos sürümünü etkiliyor gibi görünüyor. 5G çalışmıyor – Kullanıcılar, 5G’nin telefon 5G ağına geçtiğinde ağ sinyalinin tamamen düşmesine neden olduğunu fark ediyor. Şimdilik, modu 4G LTE’ye çevirmek işe yarayacak gibi görünüyor. Ne yazık ki, bir yazılım güncellemesi mevcut olana kadar son derece yüksek 5G hızlarından yararlanamayacaksınız. Ülkemizde de henüz 5G ağı desteklenmiyor.

– Kullanıcılar, 5G’nin telefon 5G ağına geçtiğinde ağ sinyalinin tamamen düşmesine neden olduğunu fark ediyor. Şimdilik, modu 4G LTE’ye çevirmek işe yarayacak gibi görünüyor. Ne yazık ki, bir yazılım güncellemesi mevcut olana kadar son derece yüksek 5G hızlarından yararlanamayacaksınız. Ülkemizde de henüz 5G ağı desteklenmiyor. One UI 3.0 ve Android 11 ile ilgili sorunlar: Kullanıcılar, telefonlarını Android 11 ve One UI 3.0’a güncelledikten sonra çok sayıda hatayla karşılaşıyor. Bunlar, kilit ekranı widget’larıyla ilgili sorunları, Google çevirici uygulamasının çalışmamasını, Wi-Fi bağlantı sorunlarını ve daha fazlasını içeriyor. Samsung, Wi-Fi Direct gibi bazı özellikleri de düşürdü. Şimdilik tek seçenek, yazılım güncellemelerinin bu sorunları çözmesini beklemektir.

Kullanıcılar, telefonlarını Android 11 ve One UI 3.0’a güncelledikten sonra çok sayıda hatayla karşılaşıyor. Bunlar, kilit ekranı widget’larıyla ilgili sorunları, Google çevirici uygulamasının çalışmamasını, Wi-Fi bağlantı sorunlarını ve daha fazlasını içeriyor. Samsung, Wi-Fi Direct gibi bazı özellikleri de düşürdü. Şimdilik tek seçenek, yazılım güncellemelerinin bu sorunları çözmesini beklemektir. Ağır çekim video gecikmesi: Oldukça az sayıda kullanıcı, ağır çekim video kaydetmeye çalışırken sorunlarla karşılaşmaktadır. Video dalgalı görünüyor ve eksik kareler içeriyor. Bu sorun Galaxy S20 serisinin Exynos sürümlerini etkiliyor gibi görünüyor ve bazı Galaxy S21 kullanıcıları da aynı şeyi bildiriyor.

Siz de telefonunuzda herhangi bir sorunla karşılaştınız mı ? Yazıyı güncelleyebilmemiz için bu tarz içeiklerin yararlı olup olmadığını ve diğer sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda sizi bekliyor olacağız.