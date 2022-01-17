Samsung Galaxy S21 FE Anket Sonuçları

Samsung’un çok beklenen ürünü olan Galaxy S21 FE, geçtiğimiz günlerde piyasaya girmişti. Geçen hafta yapılan anketlerde S21 FE iyi bir başlangıç yapamadı. Özellikle teknoloji dünyası Galaxy S22 modeli ile daha çok ilgileniyor.

Dünya çapında yapılan anketlerde kullanıcılar Galaxy S22 için daha heyecanlı oldukları gözlemlendi. Önümüzde ki zamanlarda çıkacak olan S22’in fiyatı merak edilir konuma geldi. Samsung’un son serileri olan FE sürümü ve S sürümü arasında az bir fiyat farkı bulunuyor. Plus modellerinde ise fiyatlar hemen hemen aynı durumda. Özellikle kulaklık girişinin 3.5 mm olması ve kart desteğinin olmaması birçok kullanıcı tarafından olumsuz karşılandı.

Fiyatlandırma konusunda birçok kullanıcı büyük indirim günlerini bekliyor. Özellikle çoğu insan S22’nin piyasaya çıkmasını ve böylece fiyatların düşmesini bekliyor. S21 FE modeline öne çıkaran en büyük özellik ise Snapdragon setine sahip olması. Yapılan anketlerde görüldü ki en çok kullanıcılar Snapdragon özelliğini beğeniyor. Ancak Snapdragon S21 FE’nin anketini olumlu etkilemek için yeterli olamadı.

Çoğu teknoloji mecralarına göre S21 FE anketlerden kötü sonuç almadı sadece yavaş bir ilerleme gösteriyor. Özellikle fiyatların düşmesi ile beraber anket sonuçları olumlu oranda artacağı tahmin ediliyor. Tam anlamıyla muhteşem bir telefon olan S21 FE, sadece fiyat konusundan çok fazla darbe yiyor. Önümüzde ki aylarda yeni modellerin çıkması ile beraber FE’nin fiyatı düşeceğe benziyor.

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