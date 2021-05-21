Samsung Galaxy S21 FE, Snapdragon 888 İşlemcisiyle Geliyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2021 yılının başından beri yeni akıllı telefon modelleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket yılın başında ilk olarak Galaxy S21 serisi ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra orta segment A serisi cihazları ile gelen şirketin, şimdi de geçtiğimiz yıl Galaxy S20 FE ile başlattığı bütçe dostu amiral gemisi serisine bu yıl da devam ederek Galaxy S21 FE‘yi eklemek istiyor.

Fan Sürümü olarak gelen bu cihazların yeni modeli olan S21 FE, daha çok amiral gemisi satın almaya bütçesi yetmeyen ve amiral gemisi özelliklerine sahip olarak geliyor. Yeni modelin iki içerisinde resmi olarak tanıtılıp seri üretime girmesi bekleniyor.

Bugün ise yeni Galaxy S21 FE‘nin hangi yonga setini kullanacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz aydan beri özellikleri sızdırılan cihazın bugün yonga setinin ne olduğu belli oldu. Geekbench‘te ortaya çıkan özelliklere baktığımızda yeni Galaxy S21 FE‘nin Snapdragon 888 yonga setini kullanacağı görülüyor. SM-G990B model numarasına sahip olan yeni modelin, 6 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

Bununla birlikte Android 11 ile çalışacak olan cihazın Galaxy S21‘in özelliklerinden toplanmış bir model olması tahmin ediliyor. 6.4 inç bir ekrana sahip olan cihaz, tasarım konusunda Galaxy S21‘e çok yakın bir yapıya sahip durumda. Yeni S21 FE‘nin Ağustos ayıda Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 ile birlikte piyasaya çıkması bekleniyor.