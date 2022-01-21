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Samsung Galaxy S22 Bespoke Edition Geliyor!

Rapor, Güney Koreli teknoloji devinin ya özel bir model sunacağı ya da telefonu beş özel renkte piyasaya süreceğini gösteriyor. Lansman yaklaştıkça önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Ayşen Sıla

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galaxy s22 lansman

Samsung’un BESPOKE ürün serisi, tüketicilere kişisel telefonlar vaat ediyor. Daha önce, sadece ev aletleri ile sınırlıydı. Ancak geçen yılın sonlarında şirket, Galaxy Z Flip 3‘ten başlayarak bu seçeneği akıllı telefonlar için tanıttı. Şimdi, söylentilere göre, Galaxy S22 için bir Bespoke Edition modeli satışa çıkacak.

Rapor, Güney Koreli teknoloji devinin ya özel bir model sunacağı ya da telefonu beş özel renkte piyasaya süreceğini gösteriyor. Lansman yaklaştıkça önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Samsung’un özel ürünleri, müşterilerin bir dereceye kadar özel hissetmesine olanak tanıyor. Tüketiciler çok çeşitli renk seçenekleri arasından seçim yapabiliyor. Üretim ve lojistikle ilgili sıkıcı süreç nedeniyle bu ürünler yalnızca belirli ülkelerde mevcut oluyor.

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Galaxy Z Flip 3 için Samsung, arka paneller için beş, çerçeve için iki renk vaat ediyordu. Katlanır iki arka panele sahip olduğundan, müşteriler 49 renk kombinasyonu arasından seçim yapabiliyordu. Bakalım S22 için neler göreceğiz.

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