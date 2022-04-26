Samsung Galaxy S22 FE Bu Yıl Satışa Çıkmayabilir

Samsung’un Galaxy S21 FE modeli kimilerinin favorisi olurken kimileri için de ilgi görmedi. Durum ne olursa olsun, bu yıl yeni bir modelin satışa çıkmasını bekliyorduk. Ancak yeni bilgiler, Samsung Galaxy S22 FE‘nin aslında satışa çıkmayacağını ortaya koyuyor.

Koreli bir bloga göre, Samsung Galaxy S22 FE’nin bu yıl piyasaya çıkmama olasılığı var. Akıllı telefon için mevcut bir geliştirme yazılımının olmadığı ve geliştirme ekibinin de cihaz için AP ile ilgili herhangi bir içeriğe sahip olmadığı ortaya çıktı.

Telefon bu yıl gelmese de bir süre sonra çıkmasını bekliyoruz. Önceki söylentiler, telefonun bir Dimensity işlemci ile gelebileceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak son sızıntılar buna karşı çıktı ve telefonun Exynos veya Snapdragon işlemcilere bağlı kalabileceğini ima etti.

S22 FE’nin Galaxy S22 ile benzer bir tasarımla gelmesini bekliyoruz. S21 FE gibi plastik kasayla mı yoksa; daha iyi bir kaliteye mi sahip olacağından emin değiliz. Telefonun diğer detaylarına dair bir bilgi yok.