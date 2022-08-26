Samsung, Galaxy S22 Serisi İçin One UI 5.0 Beta 2’yi Yayınladı

Bu ayın başlarında Samsung, Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar için Android 13 tabanlı One UI 5 beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı Şimdi ise şirket, Güney Koreli, ABD, İngiltere ve Hintli kullanıcı tabanı için ikinci beta sürümünü yayınlamaya başladı.

Yeni güncelleme, ZVHK ile biten bir ürün yazılımı sürümüyle birlikte geliyor ve Samsung’un stok uygulamaları için birçok hata düzeltmesi, performans iyileştirmesi ve yenilenmiş uygulama simgeleri getiriyor.

One UI 5.0 beta yükseltmesi, ilk kez kullanıma sunulduğu pazarlarda yaklaşık 3 GB indirme boyutuna sahip. İndirme boyutu, ikinci beta güncellemesinin kullanıma sunulduğu bölgelerde yaklaşık 1 GB.

İkinci beta sürümünde tanıtılan yeni özellikler arasında, kullanışlı uygulamalar ve yeni özellikler öneren bir Akıllı Öneriler Widget‘ı bulunuyor. Bu sürüm ayrıca, cihazınızı bir onarım tesisiyle paylaşırken kişisel bilgilerinizi gizlemenize olanak tanıyan Bakım Modunun tanıtımını da içeriyor.