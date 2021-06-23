Samsung Galaxy S22’nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Yeni nesil Samsung amiral gemisi Galaxy S22’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Piyasaya çıkmasına daha aylar varken, yeni bir rapor şirketin 2022 birinci sınıf amiral gemisi modeliyle ilgili bazı bilgileri ortaya çıkardı.

Söylentilere göre Galaxy S22, arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana sensörü, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoomlu 12 megapiksel telefoto kamera ile eşleştirilmiş 50 megapiksel kameradan oluşacak.

Bu kamera özellikleri Galaxy S22 Plus modelinde de görülecek, ancak şu anda kesin bir bilgi bulunmadığını söyleyelim.

İlginç bir şekilde bu, Samsung’un bazı telefonlarda görülen 100 megapikselin üzerinde bir kameraya sahip amiral gemisini piyasaya sürmeyi hedeflemediğini gösteriyor. Başka bir deyişle, şirket, pazarlama için yüksek çözünürlükler yerine sensörlerin fotoğrafik yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor olabilir.

Galaxy S20 serisi ve Galaxy S21 serisi arasında kamera kalitesinde önemli bir gelişme olmadı, bu nedenle Galaxy S22 kamera performansında büyük bir artışla gelebilir. Detayları paylaşmaya devam edeceğiz.