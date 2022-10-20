Samsung markasının akıllı telefon modeli Galaxy S23 için geri sayım başlamışken, akıllı telefonun özelliklerine dair bilgiler gelmeye başladı. Son olarak çıkan özellikleri ile telefonun tüm teknik özellikleri belirlenmiş oldu. Tüm detaylarına ulaşabildiğimiz Samsung Galaxy S23 alıcıları şu an için tatmin etmiş gözüküyor.

Açıklanan rapora göre Galaxy S23, Galaxy S22’nin bir benzeri olacak. Bilgilerin sızdığı kaynak ise teknoloji uzmanı Yogesh Brar yeni Samsung Galaxy S23’ün 120Hz hız sunan 6,1 inçlik AMOLED bir ekranı olacağını da söylüyor. Diğer bir taraftan telefonunun dananımında 8GB RAM ve 128/256GB ROM ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci oluşturacak.

Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkıyor?

Ana kamera OIS destekli 50 megapiksel sensöre sahip. Diğer kameraların 12MP ultra geniş açılı ve 10MP telefoto özellikli olacağı belirtiliyor. Ön kamerası 10 megapiksel çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy S23’ün 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj özellikli 3.900 mAh bataryaya sahip olması beklenirken, cihazın OneUI 5.0 arayüzü ile Android 13 üzerinde çalışacağı da bilinenler arasında.