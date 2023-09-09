Samsung Galaxy S23 FE TENAA’da Listelendi, Tüm Özellikleri ve Görünümü Ortaya Çıktı

Galaxy S23 FE‘nin eli kulağında olduğunu zaten biliyoruz. Son duyduğumuza göre, Samsung Eylül ayında piyasaya sürülmek üzere hazırlanıyor ve cihaz için resmi bir destek sayfası çevrimiçi olarak görüldü, bu yüzden işler kesinlikle ilerliyor ve sona çok yaklaştı.

Şimdi, merakla beklenen S23 FE nihayet TENAA sertifikasyon otoritesinden geçti ve bu süreçte bazı canlı fotoğraflar ve ek özellik ayrıntıları sundu. Beklendiği üzere, telefon FE olmayan amiral gemisi kardeşleriyle neredeyse aynı görünüyor.

Teknik özellikler açısından, telefonun 158,0 x 76,5 x 8,2 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olduğunu biliyoruz. Bu, daha önce bilinen 6,4 inçlik ekran diyagonalinden beklendiği gibi oldukça kompakt. Söz konusu panel 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Merak ediyorsanız, bu tanıdık Samsung 19.5:9 en boy oranıdır. TENAA dokümanı ayrıca ekranın 16 milyon rengi veya 8 bit renk derinliğini desteklediğini ortaya koyuyor ki bu beklenen bir durumdu. Daha önceki sızıntılardan ekranın 120Hz yenileme hızını desteklemesi ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olması gerektiğini biliyoruz.

Söylentiler S23 FE’nin pazara bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 yonga seti ile geleceğini öne sürüyor. (Türkiye’de genellikle Snapdragon kullanılır) TENAA onaylı cihaz, sekiz çekirdekli CPU yapılandırması ve 2,99 GHz tepe frekansı ile Snapdragon çipini sallıyor gibi görünüyor. Dokümana göre 8GB RAM ve 128GB ya da 256GB yerleşik depolama alanı ile eşleştirilmiştir.

Telefonda 50MP ana kamera, 8MP telefoto (muhtemelen 3x zoom ile) ve 12MP ultra geniş kamera bulunacak. Ön tarafta ise 10MP selfie kamerası var. Birlikte verilen pil 4370mAh’lik bir güce sahip ve büyük olasılıkla 25W destekli hızlı şarj olacak. Doğal olarak, OneUI 5.1 arayüzü ile Android 13 işletim sistemini görmeyi bekliyoruz.

Galaxy S23 FE Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu 6.3″ Ekran Çözünürlüğü 2340 x 1080 Piksel (Full HD+) Boyutlar 158 × 76,5 × 8,2 mm Ağırlık 210 gr Batarya 4370 mAh Hızlı Şarj Var – 25W Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 12 MP Ön Kamera 10 MP Parmak İzi Sensörü Ekran Altı (Optik) Yonga Seti Snapdragon 8 Gen 1 Depolama 128 GB – 256 GB RAM (Memory) 8 GB İşletim Sistemi Android 13 – OneUI 5.1