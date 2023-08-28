Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Galaxy S23 FE ürün sayfası yayınlandı

Samsung Galaxy S23 FE ürün sayfası yayınlandı

Samsung Galaxy S23 FE Eylül ayının sonlarında piyasaya çıkıyor. Galaxy S23 FE, piyasada bulunan orta bütçeli bir cihaz olan Galaxy A54 ile neredeyse aynıdır.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: Less than 1 dk.
Samsung Galaxy S23 FE ürün sayfası yayınlandı

Kia EV5 resmi olarak piyasaya çıktı

Kia bugün en son elektrikli otomobili (EV) olan Kia EV5 modelini tanıttı. Eğer tanıdık geldiğini...

Samsung, Samsung Galaxy S23 FE modeli akıllı telefonu için Kazakistan’da bir destek sayfası açarak yakında piyasaya sürülecek telefonun bir başka pazara daha ulaşacağını teyit etti. Cihazın paylaşılan model numarası ise SM-S711B/DS.

Samsung Galaxy S23 FE, pazara bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 1 veya kendi üretimi olan Exynos 2200 yonga seti, 6,4 inç 120Hz AMOLED ve 25W şarjlı 4.500mAh pil ile Eylül ayında geliyor. Ülkemizde gelmesini beklediğimiz yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 olacaktır.

Telefonda 50MP ana kamera, 8MP telefoto (muhtemelen 3x yakınlaştırmaya sahip) ve 12MP ultra geniş kamera bulunacak. Ön tarafta ise 10MP selfie kamerası yer alacak. Doğal olarak, OneUI 5.1 arayüzü ile Android 13 işletim sistemi olmasını bekleyebiliriz.

Telefon hakkında detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız.

-- Reklam --

WhatsApp HD Video Desteği Artık Kullanıma Sunuluyor!

Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, nihayet HD videolar için destek vereceği açıkladı.Geçen hafta WhatsApp, yüksek çözünürlüklü resimler...
Önceki İçerik
Kia EV5 resmi olarak piyasaya çıktı
Sonraki İçerik
Realme GT5, 150W ve 240W versiyonları ile tanıtıldı
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021