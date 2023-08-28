Samsung Galaxy S23 FE ürün sayfası yayınlandı

Samsung, Samsung Galaxy S23 FE modeli akıllı telefonu için Kazakistan’da bir destek sayfası açarak yakında piyasaya sürülecek telefonun bir başka pazara daha ulaşacağını teyit etti. Cihazın paylaşılan model numarası ise SM-S711B/DS.

Samsung Galaxy S23 FE, pazara bağlı olarak Snapdragon 8 Gen 1 veya kendi üretimi olan Exynos 2200 yonga seti, 6,4 inç 120Hz AMOLED ve 25W şarjlı 4.500mAh pil ile Eylül ayında geliyor. Ülkemizde gelmesini beklediğimiz yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 olacaktır.

Telefonda 50MP ana kamera, 8MP telefoto (muhtemelen 3x yakınlaştırmaya sahip) ve 12MP ultra geniş kamera bulunacak. Ön tarafta ise 10MP selfie kamerası yer alacak. Doğal olarak, OneUI 5.1 arayüzü ile Android 13 işletim sistemi olmasını bekleyebiliriz.

Telefon hakkında detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız.