Samsung Galaxy S23 serisi görselleri sızmaya devam ediyor

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra‘dan oluşacağı söylenen Samsung Galaxy S23 serisinin önümüzdeki ayın başlarında tanıtılması bekleniyor. Sızan görseller, bu akıllı telefonların nasıl görüneceğini çoktan ortaya çıkardı ancak bugün, normal ve Ultra modellerini farklı renklerde gösteren yeni bir kaç görüntü paylaşıldı.

Galaxy S23 ve S23+ benzer görünecek daha önceki serilerde de bu pek değişmedi. Her modelin de arkasında sol köşede dikey olarak hizalanmış üç kamera ve ilk kameranın sağ tarafında bir LED flaş bulunuyor. Arka panelin alt kısmında ayrıca Samsung markası bulunur ve güç düğmesinin ve ses rocker’ın telefonun sağ tarafındaki çerçevesinde olduğunu görebilirsiniz.

Bahsettiğimiz detaylara ait görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S23

S23 Ultra, daha köşeli bir tasarıma sahiptir ve P şeklinde bir kamera düzenlemesi ile gelecek. Ultra olmayan sürümlerde olduğu gibi, bu da arka panelde Samsung logosunu, telefonun sağ tarafında ses seviyesi düğmesi ve açma / kapama tuşu ile birlikte gösteriyor. Ayrıca üst ve alt kısımdaki anten hatlarını da fark edebilirsiniz, bu da S23 Ultra’nın metal bir çerçeveye sahip olacağı ihtimalini yükseltiyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung’dan henüz Galaxy S23 serisi hakkında bir açıklama yok, ancak şubat ayı yaklaştıkça, telefon serisi hakkında daha fazla şey duymayı bekleyebilirsiniz.