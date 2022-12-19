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Samsung Galaxy S23 Serisinin Lansmanı Ertelendi!

Yeni rapora göre, yeni Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanı ertelendi ve esas olarak Güney Koreli şirketin nihai fiyatlandırmaya karar verememesi nedeniyle Şubat sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, yeni nesil Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve geçtiğimiz aylarda yeni telefon serisiyle alakalı birçok bilgi gün yüzüne çıktı.

Şimdi, Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefonların lansmanı yaklaşırken, yeni bir rapor, amiral gemisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesinin birkaç hafta ertelenebileceğini iddia ediyor.

Yeni rapora göre, yeni Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanı ertelendi ve esas olarak Güney Koreli şirketin nihai fiyatlandırmaya karar verememesi nedeniyle Şubat sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Fiyatlandırma, özellikle Galaxy S23 serisi gibi üst düzey akıllı telefonların pazardaki başarısı için hayati önem taşıyor. Samsung’un rekabet, ekonomi, arz ve talep ve diğer bazı faktörler açısından piyasayı doğru bir şekilde okuması ve mükemmel fiyatlandırma yapması için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu görülüyor.

Ancak, raporun yaklaşık iki haftalık bir gecikmeyi belirttiği göz önüne alındığında, bu akıllı telefonların piyasaya sürülmesindeki gecikme pek fazla değil. Galaxy S22 serisi 9 Şubat’ta tanıtıldı ve 25 Şubat’tan itibaren satışa çıktı. Bu yıl S23 serisinin Şubat ayının ilk haftasında resmiyet kazanması ve 17 Şubat’tan itibaren satışa sunulması bekleniyordu.

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