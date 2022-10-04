Samsung Galaxy S23 serisinin pilleri ve kamera yüzeyi hakkında daha fazla ayrıntı

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra, geçen ay 25W şarj cihazlarıyla 3C sertifikası aldı, ancak sertifika yetkilisi pil boyutlarını açıklamadı. Bir söylenti, Galaxy S23’ün pil kapasitesinin yaklaşık 3.900 mAh (S22’nin hücresinden 200 mAh daha büyük) olacağını iddia etti ve şimdi Plus ve Ultra modellerinin pilleriyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

GalaxyClub’a göre, Galaxy S23+, S22 Plus’ın hücre boyutuna göre 200 mAh’lik bir artış olan tipik 4.700 mAh kapasiteli bir pil kullanacak. Ancak Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra gibi 5.000 mAh pil ile geleceğinden yükseltme almayacak.

Yayın ayrıca, Galaxy S23 ve Galaxy S23+’ın çözünürlük açısından öncekilerle aynı 12MP ultra geniş kameralara sahip olacağını iddia ediyor. Galaxy S23 Ultra’nın ayrıca 12MP ultra geniş bir üniteye sahip olup olmayacağı belli değil.

Galaxy S23 serisinin resmi tanıtımına hala birkaç ay uzağız, bu nedenle önümüzdeki aylarda S23 serisi akıllı telefonlar hakkında çok daha fazla şey duymayı bekliyoruz.