Samsung Galaxy S23 Ultra, Çok Büyük Değişiklikler Taşımayacak!

Yıl sonuna yaklaşırken, Samsung ve yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları hakkında yeni söylentiler ve raporlar ortaya çıktı. Şimdi yeni bir bilgi, şirketin muhtemelen gelecek yıl için en üst modeli olacak Galaxy S23 Ultra akıllı telefonuyla ilgili bazı ilginç ayrıntılara sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynağımız Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus ile Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modelleri arasında gerçek bir değişiklik olmayacağını belirtti. Görünüşe göre, tek büyük fark, daha yeni ve daha güçlü bir işlemci olacak. Ayrıca, bunun amiral gemisi Galaxy S23 Ultra için de geçerli olacağı ortaya çıktı.

Bu model, işlemci, ekran ve arkadaki ana kamera dışında gerçek bir değişiklik getirmeyecek. Başka bir deyişle, bu aynı zamanda Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl herhangi bir büyük tasarım revizyonu getirme planı olmadığını da ima ediyor.

Kaynağımız ayrıca, herhangi bir büyük değişiklik olmaması nedeniyle, dünyanın dört bir yanındaki sadık Samsung hayranlarının bir araya gelmesi ve şirketten Galaxy S23 serisinin fiyatını düşürmesini istemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.