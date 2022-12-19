Samsung Galaxy S23 Ultra, daha düşük çözünürlüklü bir ön kameraya sahip olacak

Birinci sınıf S serisi üyesi, ilk Galaxy S20 Ultra‘dan bu yana her zaman 40 MP’lik bir selfie kamerasına sahipti, ancak gelecek yıl işler biraz değişebilir. GalaxyClub’ın son raporu, Şubat 2023’te çıkacak Galaxy S23 Ultra‘da daha düşük çözünürlüklü yeni bir ön kamera görebileceğimizi iddia ediyor.

Daha önceki sızıntılara göre, Galaxy S23 ve S23+ nihayet yeni, yükseltilmiş bir selfie kamerasına sahip olacak. 10MP özçekim kamerasını 12MP’lik bir kamerayla değiştirecekleri ve S23 Ultra’nın da aynı 12MP sensöre sahip olacağı bildiriliyor.

İlk bakışta bu, S23 ve S23+ için bir yükseltme gibi görünebilir, ancak Ultra için bir sürüm düşürme olabilir. Ancak çoğunuzun bildiği gibi, piksel sayısı her şey değildir, bu nedenle genel olarak daha iyi görüntü kalitesi elde edebiliriz. Ve belki ön kamerada mepapiksellerin yerine bir otomatik odaklama görebileceğiz. Neden olmasın.