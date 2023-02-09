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Samsung Galaxy S23 Ultra dayanıklılık testinden geçti

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S23 Ultra dayanıklılık testinden geçti

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1 Şubat’ta tanıtılan Galaxy S23 Ultra dayanıklılık testinden geçti. Önceki modellere göre onarımı daha kolay gibi görünen telefonu PBKreviews parçalarına ayırıyor ve zorluk teslerine sokuyor. Aşağıdaki videolarda yeni telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu ve içinin nasıl göründüğünü göreceksiniz.

Dayanıklılık testiyle başlayan telefon, tam IP68 sertifikasını kanıtlayan üç dakikalık bir suya daldırmanın ardından tüm işlevselliğini koruyor. Gorilla Glass Victus 2 ekranı madeni para çiziklerinden gayet iyi şekilde koruyor.

S23 Ultra’nın arkası ve kameraları aynı çizilme direnci seviyeleri sergiliyor. Düşme testi, bel yüksekliğinde doğrudan betona düştükten sonra bize ekranın kırıldığını gösteriyor. Ayrıca aynı testte arka tarafta da çatlaklar meydana geliyor. Kozmetik hasara rağmen, ekran ve telefonun geri kalan bileşenleri tamamen çalışır durumda.

Sökmeye devam ederken, Samsung‘un birlikte verilen çekme tırnakları sayesinde pil değiştirmeyi biraz daha kolaylaştırdığını görebiliriz. Tüm esnek kablolar ve konektörler düzgün bir şekilde etiketlenmiştir, bu da onarım sürecini çok daha kolaylaştırır.

Ayrıca 5:20 ve 6:40 işaretlerinde yeni daha büyük buhar odasına net bir bakış ve S22 Ultra‘nın buhar odasıyla hızlı bir boyut karşılaştırması elde ediyoruz. Galaxy S23 Ultra, 9/10 tamir edilebilirlik puanı kazanıyor. Bu oranın oldukça başarılı bir oran olduğunu da belirtelim.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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