Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Selfie Kamerası En İyisi!

Samsung Galaxy S23 Ultra, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birinin en üst düzey amiral gemisi modeli olarak satışa çıktı. Şimdi telefon, selfie kamerası kısmında DxOMark derecelendirmesini geçti ve DxOMark’ın test ettiği tüm telefonlar arasında ilk 10 sıralamasına girmeyi başardı.

DxOMark puanı, Video ve Fotoğraf olmak üzere iki kategorideki performansına dayanıyordu. Videografi için 145, fotoğrafçılık için 139 puan aldı. Şirket, Galaxy S23 Ultra’daki selfie kamerasının hem fotoğraflarda hem de videolarda iyi pozlamaya ve geniş dinamik aralığa sahip olduğunu belirtti.

Ancak, bazen düşük ışıklı sahnelerde yetersiz pozlamayla ilgili bazı sorunlar oluyordu. Düşük ışıkta, zaman zaman ayrıntılarla bile mücadele etti ve fotoğraf modunda kontrasttan yoksun kaldı.

DxOMark, bazı fotoğraflarda bazı gölgelenme, çınlama ve renk tonu kayması eserleri bile buldu. Bunun dışında cihaz, parlak ve iç mekan aydınlatma koşullarında doğru beyaz dengesi ve doğal görünen cilt tonları için çeşitli övgüler aldı.

Otomatik odaklama da hızlı ve doğruydu. Çoğu sahnede, gürültü seviyeleri çoğunlukla çok yüksek değildi ve bokeh efekti doğru derinlik tahminine sahipti. Samsung amiral gemisi, etkili video sabitleme özelliğiyle de övüldü.