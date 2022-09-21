Samsung Galaxy S24, 2024’te Wi-Fi 7 bağlantısıyla öncülük edecek

Bugün piyasadaki yeni telefonların çoğu, Wi-Fi 6 veya daha yeni Wi-Fi 6E standardıyla piyasaya çıkıyor ve ikincisi yalnızca Wi-Fi 7 cihazlarının kaçınılmaz çıkışından önce bir geçiş adımı anlamına geliyordu. IC denetim laboratuvarları tarafından desteklenen DigiTimes’tan yeni bir rapor, ilk Wi-Fi 7 telefon grubunun 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiğini gösteriyor. Her zamanki gibi Samsung, yeni Wi-Fi teknolojisinin öncülerinden biri olacak. Galaxy S24 ile Fi standardının Wi-Fi 7’yi destekleyen pazardaki ilk telefonlar arasında olması bekleniyor.

Bu hız açısından ne anlama geliyor? Wi-Fi 7’nin, Wi-Fi Organizasyonu tarafından 33Gbps’ye kadar olan değerlerle Wi-Fi 6’ya kıyasla 2,4 kat daha hızlı tepe hızları sunması bekleniyor. Wi-Fi 7 cihazları 300 MHz kanalları kullanabilecek ve mevcut 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekanslarıyla çalışmaya devam ederken fiziksel (PHY) ve orta erişim kontrolü (MAC) iyileştirmeleri getirecek.

Qualcomm, Wi-Fi 7 Networking Pro Serisi Wi-Fi yongalarını zaten tanıttı ve 2024’ün başlarında ilk Wi-Fi 7 ev yönlendiricileri ve dizüstü bilgisayar grubunu görmeliyiz.