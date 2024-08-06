Güney Koreli dev teknoloji şirket Samsung bir süredir uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE modeli üzerinde çalışmakta ve cihazın bazı özellikleri sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Yeni gelen bilgilere göre heyecanla beklenen Samsung Galaxy S24 FE geliyor, cihaz resmi sayfada görüntülendi. Bu da tanıtımın kısa bir zaman içerisinde yapılması anlamına geliyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S24 FE Geliyor, Resmi Sayfada Görüntülendi

Samsung Galaxy S24 FE uygun fiyatlı modeli Samsung’un resmi destek sayfasında göründü. Galaxy S24 FE küresel versiyonu SM-S721B model kodu ile destek sayfasında ortaya çıktı. Model hakkında resmi olarak henüz başka bir bilgi bulunmuyor olsa da destek sayfasının açılmış olması yakın zamanda bir lansman olacağına işaret diyebiliriz. Buradan anlayabiliriz ki cihaz kısa bir zamanda kullanıcıya sunulabilir.

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Samsung uygun fiyatlı Galaxy S24 FE özellikleri hakkında resmi olarak bir açıklama bulunmuyor ancak daha evvel güvenilir kaynaklardan cihazın özelliklerine ilişkin sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bu bağlamda Galaxy S24 FE’nin Exynos 2400 işlemcisiyle geleceğini söyleyebiliriz. Bu işlemci, markanın Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde de bulunmakta. İşletim sistemi kısmında ise Android 14’ün yer alması beklenmekte.

Galaxy S24 FE’nin 8 GB’lık RAM’e sahip olacağı düşünülmekte. Kamera kısmına baktığımızda ise 50 Megapiksel çözünürlüklü ISOCELL HP3 ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve ve 3x zoom yapabilen 10 MP çözünürlüğe sahip telefoto kameranın bulunduğu söylenilebilir. Yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy S24 FE’nin ekran kısmında ise 6.5 inç büyüklüğünde bir panelin yer alması beklenmekte. Ekranın özelliklerine dair henüz başka bir detay bulunmuyor.

Samsung Galaxy S24 FE Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy S24 FE versiyonunun selefine nazaran daha ince çerçevelerle geleceği söylenmekte. Daha şık bir tasarım sunacak olan cihaz, pek çok renk opsiyonu sunacak ve bunlar arasında sarı ile siyah da yer almakta. SM-S721B model numarası ile görüntülenen Galaxy S24 FE hakkında henüz başka bir detay bilinmiyor.

Heyecanla beklenen telefon hakkında Samsung Galaxy S24 FE fiyatı ne kadar olacak, ne zaman piyasaya çıkacak, ve benzeri gibi sorular henüz yanıtsız. Cihaz hakkında resmi bir açıklama ya da bir sızıntı haber geldiğinde, biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.