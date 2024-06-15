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Samsung üst segment telefonu Galaxy S24 FE özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın yüksek çözünürlüklü görselleri yayınlandı. Aşağıda paylaşacağımız görsellerden cihazın tasarımı belli oldu. Bazı teknik özellikleri de bilinen Samsung yeni telefonu hakkında merak edilen detaylar içeriğimizde.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S24 FE özelliklerinin yakın zaman içerisinde duyurulması bekleniyor. Şimdi ise üst seviye Samsung telefonlarından biri olarak piyasaya sürülecek olan cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. Buna göre Galaxy S24 FE’nin kenarsız bir ekrana sahip olduğu dikkat çekiyor. Büyük bir ekrana sahip olan cihazın ön panelinin ortasında bir selfie kamerası bulunurken cihazın sağ kenarında ise güç düğmesi ve ses kontrol düğmesi yer alıyor. Telefonun alt tarafında ise USB Type-C portu bulunuyor.

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Render görüntülerinden anlaşılacağı üzere arka kısımda üçlü kamera kurulumu yer almakta ve marka logosu ise alt tarafta bulunuyor. Görsellerden anlaşılacağı üzere S24 FE’nin tasarımı Galaxy S24’ünkine benzemekte. Galaxy S24 FE modeli 6.65 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile gelecek ve cihaz 162 x 77,3 x 8 mm boyutlarında olacak.

Samsung orta – üst seviye telefonu olarak düşünülmüş olan cihazın kamera kısmında ise 50 MP’lik bir ana kamera yer alıyor ve üçlü kamera kurulumuna sahip. İşlemci tarafında ise Exynos 2400 yonga setinin yer alması bekleniyor. Ancak bazı pazarlara sunulan versiyonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çip seti de yer alabilir. Her iki işlemci ile de güçlü Samsung telefonları arasına gireceğini söyleyebiliriz.

Galaxy S24 FE Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Telefonun batarya özellikleri de oldukça önemli ve bu kapsamda S24 FE’nin 4500 mAh’lık bir pil ile gelmesi beklenmekte. Bellek ve depolama alanı kısmında ise 12 GB RAM ve bazı kaynaklara göre 256 GB’a kadar depolama alanı, bazı kaynaklara göre de 512 GB’a kadar depolama alanı opsiyonlarının olacağı söylenmekte.

Fiyat konusuna geldiğimizde ise Samsung Galaxy S24 FE fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadığını söyleyebiliriz. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği hususunda da bir bilgi bulunmuyor. Bunların yanı sıra render görüntülerinin gelmesi ve pek çok özelliğinin ortaya çıkması yakın zamanda S24 FE’nin duyurulacağının habercisi denilebilir.