Samsung Galaxy S24 Plus Geekbench’te yeniden göründü

Samsung Galaxy S24 Plus‘ın Kore modeli Geekbench’te göründü ve potansiyel yükseltmeler hakkında bazı bilgiler sundu. SM-S926N model koduyla tanımlanan bu cihaz Exynos 2400 çipinden güç alıyor ve Android 14 ile çalışıyor. Özellikle, etkileyici bir 12GB RAM’e sahip.

Bu RAM yükseltmesi, 8GB RAM ile donatılmış olan Samsung Galaxy S23 Plus’a göre kayda değer bir gelişme. Bununla birlikte, bunun S24 Plus’ın Exynos destekli versiyonunun da 8GB RAM ile sunulmayacağı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. Aslında, iki hafta önce tespit edilen SM-S926B modeli için daha önceki bir Geekbench listesi 8GB RAM içeriyordu.

8GB ve 12GB RAM’e sahip Exynos 2400 destekli S24 Plus modelleri karşılaştırıldığında, benzer Geekbench skorları sergilemeleri ilginçtir. Bununla birlikte, bu puanlar Snapdragon 8 Gen 3 ile güçlendirilen varyantın elde ettiğinden biraz daha düşük. Kıyaslama için kullanılan cihazlar üretim öncesi birimler olabileceğinden, bu sonuçları yorumlarken dikkatli olmak önemlidir. Nihai perakende sürümlerinin sentetik testlerde daha iyi sonuçlar vermesi muhtemeldir ve her iki sürüm üzerinde daha fazla test yapılana kadar karar vermemeniz önerilir.