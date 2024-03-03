Samsung amiral gemisi Galaxy S24 serisi tasarımı ve özellikleri ile kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. 17 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkan telefonlar tüm dünya çapında yoğun ilgi görüyor. Markanın açıkladığı verilere göre Samsung Galaxy S24 serisi satış rekorları kırıyor. Serinin Türkiye’deki satış rakamları Samsung’un bundan önceki S23 serisinin iki katı şeklinde gerçekleşti. Raporda yer alan bilgilere göre telefon Güney Kore’de satış rekorları kırdı. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S24 Serisi Satış Rekorları Kırıyor

Güney Kore devi Samsung yeni telefon serisi Galaxy S24 global çaptaki satış rakamları ile akıllı telefon sektöründe rekorlar kırıyor. Samsung yaptığı açıklamada yeni telefonu hakkında birtakım bilgilere yer verdi. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan Samsung verilerine göre S24+ ve S24 Ultra modelleri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede yoğun ilgi görüyor.

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Samsung amiral gemisi Galaxy S24 serisi, bundan bir önceki S23 serisinin satış rakamından iki kat daha fazla olarak gerçekleşti. Ülkemizde bahse konu telefonun stokları daha tanıtım haftasındayken tüketilmiş ve stoklar yenilenerek satış sürdürülmüştü. Marka serinin üyeleri için farklı renk seçenekleriyle kullanıcının karşısına çıkıyor.

Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus modellerine özel turuncu, yeşil ve safir mavi renk seçenekleri sunan marka S24 Ultra modeli için ise titanyum yeşil, titanyum mavi ve titanyum turuncu renk seçenekleriyle kullanıcının karşısına çıkıyor. Bahse konu renk seçenekleri sadece Samsung online mağazasında bulunmakta.

Samsung Galaxy S24 Serisi Satışları Piyasayı Alt Üst Etti

Ülkemizdeki Samsung Galaxy S24 serisi satışlarından yukarıda bahsetmiştik. Global çapta da kullanıcının yoğun ilgisiyle karşılaşan Samsung Galaxy S24 serisi Güney Kore’de satışa çıkmasının ardından daha bir ay bile dolmadan 1 milyon adet sattı. Dünya çapında satış rakamlarına bakıldığında Samsung’un en hızlı sevilen ve en hızlı satılan telefon serisi olduğu söylenebilir. Güney Kore’de elde edilen bu başarı, telefonun özelliklerinin kullanıcı tarafından oldukça beğenildiğini göstermekte. Güney Kore’nin yanı sıra Hindistan pazarı ve ABD telefon piyasasında da satış rakamları oldukça yüksek seyrediyor.

Samsung Galaxy S24 Serisinin En Çok Satılan Modeli Hangisi?

Samsung’un açıkladığı verilere göre Galaxy S24 serisinin en çok satan modeli Galaxy S24 Ultra olarak gerçekleşti. Snapdragon 8 Gen 3’ten gücünü alan telefon 200 MP kamerası ile kullanıcının başını döndürüyor desek, sanırım yanlış olmaz. Merak edenler için en güçlü yapay zeka nitelikleri barındıran Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri nasıl, listeleyelim: