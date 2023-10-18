Samsung Galaxy S24 Serisinin Temel Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung ile ilgili bilgileri sızdırmasıyla tanınan güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bir rapor, Samsung’un S24, S24+ ve S24 Ultra dahil olmak üzere yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisinde ekran teknolojisini birleştirdiğini öne sürüyor. Bu, en son ekran teknolojisinin Ultra varyantı için ayrıldığı önceki yıllardan önemli bir ayrılışa işaret ediyor.

X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan rapor, Galaxy S24 serisindeki her üç modelin de 2.500 nit gibi dikkat çekici bir tepe parlaklığına sahip LTPO, M13 ekranlarla donatılacağını ortaya koyuyor. Şimdiye kadar, bu ekran teknolojisi seviyesi yalnızca Ultra modellere ayrılmıştı ve daha yüksek parlaklık seviyelerine ulaşmalarını sağlıyordu.

Yeni nesil modeller arasındaki tek ayırt edici faktör, temel Galaxy S24’ün ekran çözünürlüğü ve elbette üç modelin boyutu olacak.

Bu değişiklik, Ultra olmayan modellerin nihayet değişken bir yenileme hızına sahip olacağını ve daha akıcı görsellerin keyfini çıkarmak isteyenler için hoş bir gelişme olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2.500 nit tepe parlaklığının panellerin özellikle HDR uyumlu içerik oynatırken parlaklığı artırma kapasitesiyle ilgili olduğunu ve yüksek kaliteli görseller arayan kullanıcılar için etkileyici bir özellik olduğunu belirtmek gerekir.

Galaxy S24 ve S24+, Samsung’un ürün gamında öne çıkan amiral gemisi telefonlar olmaya devam ettiğinden, stratejideki bu değişim memnuniyetle karşılandı. Samsung’un ekran teknolojisinin en iyilerini Galaxy S24 serisinin tamamında sunmak son derece mantıklı ve genel kullanıcı deneyimini geliştireceği kesin.