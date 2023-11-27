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Samsung Galaxy S24, tam bir yapay zeka telefonu olacak!

Samsung'un gelecek amiral gemisi ile yapmayı planladığı yapay zeka (AI) odaklı stratejiyi ortaya koyan haberin ardından şirket, Galaxy S24 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek Galaxy AI bu haberi onayladı. Bu deneyim, çeşitli yapay zeka yeteneklerini içerecek.

Ayşen Sıla

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Samsung‘un merakla beklenen Galaxy S24 serisi, Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, ve Galaxy S24 Ultra’yı içeriyor ve özel bir rapora göre, 17 Ocak 2024 tarihinde küresel olarak piyasaya çıkacak.

Öte yandan, Güney Koreli üretici, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S25 gibi neredeyse iki yıl uzakta olan cihazlar için ticari marka başvuruları yaparken, birkaç ay içinde piyasaya sürülecek olanlar da dahil olmak üzere başka cihazlar için de başvuruda bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz birkaç ay içinde AR gözlükleri ve akıllı yüzükler gibi ek ürün kategorileri için de ticari marka başvuruları yaptı.

Samsung’un gelecek amiral gemisi ile yapmayı planladığı yapay zeka (AI) odaklı stratejiyi ortaya koyan haberin ardından şirket, Galaxy S24 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek Galaxy AI bu haberi onayladı. Bu deneyim, çeşitli yapay zeka yeteneklerini içerecek.

Hollandalı bir web sitesi olan Galaxy Club, birkaç ülkede yapılan başvurulardan bir tanesinde Galaxy S24’ün bir AI telefon olarak piyasaya sürüleceğini ortaya koydu. Marka, AI Phone ve AI Smartphone gibi başlıklar için ticari marka başvurusu yaparak AI konusuna ne kadar ciddi olduklarını gösterdi.

Artırılmış gerçeklik gözlüklerine odaklanan bir vurgu ile şirket, Magic Pixel, Flex Magic ve Flex Magic Pixel gibi isimleri ve logoları taşıyan televizyonlar, akıllı telefon ekranları ve diğer ürünler için de ticari marka almaya çalışıyor.

Tekrar belirtmek gerekirse, bu, Galaxy S24 serisi piyasaya sürüldüğünde yapay zeka (AI) konusunun en çok konuşulan anahtar kelime olacağının büyük bir işareti. Ancak, bu isimler biraz sınırlayıcı olabilir ve bu nedenle Samsung bu ticari markalara hak kazanmayabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGalaxy Club

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