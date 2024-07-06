Samsung 2024 yılının başında amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra’yı piyasaya sürdü. Üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefonun kamera kısmında bazı problemler ortaya çıktı ve bu durum kullanıcılar için oldukça can sıkıcı bir hal aldı. Samsung birkaç kez kamera güncellemesi yayınladı ve bazı problemler giderildi ancak hala bazı sorunlar mevcut. Yeni gelen habere göre Samsung kısa bir zaman içersinde yeni bir güncelleme yayınlayacak ve böylelikle Galaxy S24 Ultra kamera sorunları çözülecek. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera Sorunları Çözülüyor

Ağustos ayında Samsung yeni bir kamera güncellemesi yayınlayacak ve söylenene göre bu güncelleme ile amiral gemisi Galaxy S24 Ultra kamera problemleri ortadan kalkacak. Galaxy S24 Ultra fiyatı hali hazırda 68 bin TL civarında; elbette depolama alanına göre farklılık göstermekte. Yüksek fiyatlı bir cihaz olduğu için de bu tarz kamera problemlerinin yaşanması can sıkıcı olabiliyor.

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Samsung üst segment telefonunu piyasaya sürdükten sonra birkaç kez kamera güncellemesi yayınladı ancak problemler hala sıfırlanmadı. Söz konusu problemler ise aşırı pozlama, beyaz dengesi, HDR, video yakınlaştırma gibi konularda yaşanmakta. Ağustos ayında yayınlanacağı söylenen yazılım güncellemesinin ise bu problemleri ortadan kaldırması bekleniyor.

Bahse konu kamera güncellemesi ile yukarıda saydığımız problemler yok edilecek ve bununla birlikte önemli bir sorunun daha ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Bu sorunun ise; Galaxy S24 Ultra ile hem gündüz hem de gece modunda, 10x zoom ile çekilmiş fotoğrafların görüntü kalitesinde iyileştirme yapılamaması olduğu söylenmekte. Güncelleme ile bu problemin de çözülmesi bekleniyor.

Galaxy S25 Ultra Kamerasında İyileştirme

Samsung S24 Ultra’nın kamerasında yaşadığı problemleri S25 Ultra’da yaşamak istemiyor ve bunun için Galaxy S25 Ultra kamerasının büyük iyileştirmelerle geleceği söyleniyor. Bu kapsamda önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy S25 Ultra’nın 200 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş kamera, 3x optik zoom yapma yeteneğine sahip 50 Megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera ve 5x optik zoom yeteneğine sahip olan 50 MP’lik bir telefoto kameraya sahip olacağı söylenmekte.

Galaxy S24 Ultra’da da dörtlü arka kamera kurulumu bulunuyor ve burada 200 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 12 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera, 10 Megapiksel telefoto kamera (3x optik zoom), 10 Megapiksel çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamera (10x optik zoom) bulunmakta. İki cihazı karşılaştırdığımızda S25 Ultra’nın yükseltilmiş kamera özellikleri ile geleceği görülmekte.