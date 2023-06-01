Ana SayfaAkıllı TelefonSamsung Galaxy S24 Ultra, kamerasıyla çığır açabilir

Samsung Galaxy S24 Ultra, kamerasıyla çığır açabilir

5x optik zoom kameranın Galaxy S24 Ultra'ya dahil edilmesi, fotoğraf tutkunları ve akıllı telefon kullanıcıları için heyecan verici bir gelişmeyi temsil ediyor. Samsung, akıllı telefon kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
18
galaxy-s23-ultra-

PlayStation Plus Haziran Ücretsiz Oyunları!

Günümüzün en ünlü oyun devlerinden biri olan Playstation ücretsiz oyun dağıtımında rakiplerinden geri kalmamak için...

Samsung‘un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili son söylentilerde, Galaxy S24 Ultra’nın önemli bir kamera özelliği alacağı ortaya çıktı. GalaxyClub tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre Samsung, 5x optik yakınlaştırma sunarak Galaxy S24 Ultra’nın yakınlaştırma özelliklerini geliştirmeyi planlıyor.

Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için Samsung’un şu anda 10x periskop lensle eşleştirilmiş olan mevcut 3x telefoto sensörünü ortadan kaldırmayı düşündüğü de ortaya çıktı. Bu hareket, Galaxy S21 Ultra ile tanıtılan çift yakınlaştırma sensörü kurulumundan ayrılışı işaret edecek ve potansiyel olarak daha gelişmiş bir yakınlaştırma sisteminin önünü açacak.

Samsung’un S serisi akıllı telefonlarındaki kamera teknolojisinin gelişimi dikkate değer. Örneğin Galaxy S20 Ultra, 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto lensi sayesinde çığır açan 100x dijital yakınlaştırmalı kamerayı tanıttı. Ardından, Galaxy Note 20 Ultra, 5x optik yakınlaştırma ve 50x uzay yakınlaştırması yapabilen 12MP telefoto lense sahipti.

İlk söylentiler, Galaxy S24 Ultra’nın potansiyel olarak üç kameralı bir sistemden oluşan değişken yakınlaştırmalı yeni bir telefoto sensör sunacağını öne sürmüştü. Ancak sonraki raporlar, Samsung’un planlarını değiştirdiğini ve Galaxy S24 Ultra için mevcut kamera yapılandırmasını korumaya karar verdiğini gösteriyor.

-- Reklam --

Binlerce yemek dağıtım robotu Uber Eats’e katıldı – artık her yerdeler!

Uber, sürücüsüz otomobil geliştirme çalışmalarını 2020'de bıraktı, ancak son haftalarda şirket, hizmetleri için otonom teknoloji unsurlarını keşfetmeye devam etmekle...
Önceki İçerik
Dünya yörüngesindeki mürettebat ile yeni uzay rekoru kırıldı
Sonraki İçerik
Motorola Razr 40 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021