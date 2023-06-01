Samsung Galaxy S24 Ultra, kamerasıyla çığır açabilir

Samsung‘un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili son söylentilerde, Galaxy S24 Ultra’nın önemli bir kamera özelliği alacağı ortaya çıktı. GalaxyClub tarafından yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre Samsung, 5x optik yakınlaştırma sunarak Galaxy S24 Ultra’nın yakınlaştırma özelliklerini geliştirmeyi planlıyor.

Bu iyileştirmeyi gerçekleştirmek için Samsung’un şu anda 10x periskop lensle eşleştirilmiş olan mevcut 3x telefoto sensörünü ortadan kaldırmayı düşündüğü de ortaya çıktı. Bu hareket, Galaxy S21 Ultra ile tanıtılan çift yakınlaştırma sensörü kurulumundan ayrılışı işaret edecek ve potansiyel olarak daha gelişmiş bir yakınlaştırma sisteminin önünü açacak.

Samsung’un S serisi akıllı telefonlarındaki kamera teknolojisinin gelişimi dikkate değer. Örneğin Galaxy S20 Ultra, 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto lensi sayesinde çığır açan 100x dijital yakınlaştırmalı kamerayı tanıttı. Ardından, Galaxy Note 20 Ultra, 5x optik yakınlaştırma ve 50x uzay yakınlaştırması yapabilen 12MP telefoto lense sahipti.

İlk söylentiler, Galaxy S24 Ultra’nın potansiyel olarak üç kameralı bir sistemden oluşan değişken yakınlaştırmalı yeni bir telefoto sensör sunacağını öne sürmüştü. Ancak sonraki raporlar, Samsung’un planlarını değiştirdiğini ve Galaxy S24 Ultra için mevcut kamera yapılandırmasını korumaya karar verdiğini gösteriyor.