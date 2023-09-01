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Samsung Galaxy S24 Ultra yükseltilmiş 200MP ana sensör ile gelebilir

Galaxy S24 Ultra ana kamera HP2SX, HP2 ile aynı özelliklere sahip, 200MP, 1/1.3 ", 0.6μm. HP2'nin optimize edilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S24 Ultra yükseltilmiş 200MP ana sensör ile gelebilir

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Her geçen gün Galaxy S24 Ultra hakkında farklı sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bizler de hızlıca sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. İpucu, X’teki (Twitter) kötü şöhretli Ice Universe’den geliyor ve Galaxy S24 Ultra’nın yükseltilmiş bir 200MP ana kamera sunacağını öne sürüyor. Yeni kamera muhtemelen mevcut ISOCELL HP2‘nin yükseltilmiş bir versiyonu olan 200MP ISOCELL HP25X olacak.

Yeni sensör, mevcut sensörün 1/1.3″ boyutunu koruyacak. Gelişmiş bir Süper Dörtlü Faz Algılama otomatik odaklama, sırasıyla 50MP ve 12MP fotoğraflar anlamına gelen yerel 4’ü 1 arada ve 16’sı 1 arada piksel gruplama ile birlikte özellikler listesinde yer alıyor.

İlginç bir şekilde, S24 Ultra’nın yeni ve geliştirilmiş bir 3x telefoto kamera da getirmesi bekleniyor. Bu kameranın 1/2,52 inç boyutunda ve 0,7µm piksellere sahip 50MP’lik bir lens olduğu söyleniyor. Bu sensör boyutunda büyük bir gelişme ve muhtemelen görüntü kalitesini önemli ölçüde artıracak.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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