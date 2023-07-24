Samsung Galaxy S24 Ultra’da 5x zoom özelliği olmayacak

Merakla beklenen Samsung S24 Ultra, kamera özellikleriyle bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir. Gelişmiş özelliklerle ilgili beklentilere rağmen Samsung, bu yılın başlarında S23 Ultra‘da tanıtılan 200 megapiksel ISOCELL HP2 sensörünü yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu sensör piyasada bulunan en yüksek çözünürlüğü temsil etse de, sensör boyutunda mükemmel değil, bu da görüntülerin daha karanlık kısımlarında parazitin artması gibi ara sıra sorunlara yol açıyor. Daha büyük bir sensör umutlarına rağmen, son haberler, teknoloji devinin önümüzdeki iki yıl içinde böyle bir yükseltme planı olmadığını gösteriyor.

S24 Ultra ve S25 Ultra’nın aynı 200 megapiksel ISOCELL HP2 sensörüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca, S24 Ultra’da 5x telefoto kamera da olmayacak ve eski 3x telefoto kamera değişmeyecek gibi görünüyor.

Samsung’un üç yıl boyunca aynı kamera sensörüyle devam etme hamlesi, tümü 108 megapiksel kameraya sahip olan S20 Ultra, S21 Ultra ve S22 Ultra modellerinde gözlemlenen önceki modelle aynı hizada. Ancak bu tutarlılık, Samsung’u özellikle rakipleriyle karşılaştırıldığında dezavantajlı bir konuma getirebilir.

Önemli bir rakip olan Apple’ın, iPhone 15 Pro Max’te Sony’nin 1/1,14 inç 48 megapiksel kamera sensörünü kullanacağı tahmin ediliyor. İddiaya göre bu yeni sensörün performansı, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi çok sayıda Çinli firma tarafından kullanılan 1 inçlik Sony IMX989 sensörüyle aynı seviyede.