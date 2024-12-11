Samsung yeni amiral gemisi telefon serisi Galaxy S25’in çıkışına çok az bir süre kaldı. Üst segment Samsung telefonların 2025’in Ocak ayında lanse edilmesi bekleniyor. Telefonların özellikleri hakkında daha önce pek çok detay güvenilir kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Şimdi ise Samsung Galaxy S25 serisi fiyatları sızdırıldı. İşte heyecanla beklenen Samsung üst seviye telefonların fiyatları…

Samsung Galaxy S25 Serisi Fiyatları Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasasında en büyük pazar payına sahip markalardan biri olan Samsung yeni amiral gemisi telefonları piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy S25 serisi ile piyasaya gümbür gümbür gelen markanın önümüzdeki ay cihazları tanıtması bekleniyor. Seride Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modelleri yer alacak ve bu cihazların bazı özellikleri ile tasarımları daha evvel sızdırılmıştı; şimdi ise fiyatlar ortaya çıktı.

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Sızıntı konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan Roland Quandt yeni bir rapor yayınladı ve rapora göre Samsung Galaxy S25 modeli pek çok Avrupa ülkesinde yaklaşık 900 Euro’luk bir başlangıç fiyatı ile gelecek. Hali hazırda Galaxy S24 fiyatı da 900 Euro seviyesinde.

Samsung Galaxy S25 modelinin depolama alanı bakımından 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlarla geleceği söylenmekte. Plus modelinde ise depolama alanı seçenekleri 256 GB ve 512 GB şeklinde olacak. Serinin en üst modeli Galaxy S25 Ultra modeli ise S24 Ultra’da olduğu gibi 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Telefonların tüm bu varyantlarına göre fiyatlarının aşağıdaki gibi lanse edilmesi bekleniyor:

Galaxy S25 128 GB fiyat: Yaklaşık 900 Euro

Galaxy S25 256 GB fiyat: 959 Euro

Galaxy S25 Plus 256 GB fyat: 1.149 Euro

Galaxy S25 Plus 512 GB fiyat: 1.269 Euro

Galaxy S25 Ultra 256 GB fiyat: 1.449 Euro

Galaxy S25 Ultra 512 GB fiyat: 1.569 Euro

Galaxy S25 Ultra 1TB fiyat: 1.809 Euro

Galaxy S25 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Roland Quandt’ın yayınladığı raporda telefonların RAM özellikleri hakkında da birtakım bilgiler mevcut. Bu bağlamda serideki bazı telefonların yüksek RAM kapasitelerine sahip olacağı söylenmekte. Daha önce çıkan sızıntılarda da cihazların en az 12 GB’lık RAM kapasitesine sahip olacağı; amiral gemisi S25 Ultra’da 16 GB RAM belleğin de kullanılacağı ortaya çıkmıştı.

Galaxy S25 serisinin işletim sistemi tarafında ise One UI 7 yer alacak. Yüksek performans vaat eden Galaxy S25 serisinin 22 Ocak 2025 tarihinde lanse edilmesi bekleniyor. Lansmanın ise San Francisco’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.