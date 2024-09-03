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Samsung amiral gemisi S serisinde genellikle kendi işlemcisi Exynos ve Snapdragon’un güçlü yonga setlerini kullanmakta idi. Yeni Samsung üst seviye telefon serisi S25’te de yine bu iki işlemci markasını kullanması bekleniyordu ancak son gelen haberlere göre marka, Exynos’tan vazgeçmiş olabilir. Samsung Galaxy S25 serisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelebilir. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 Serisi Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci ile Gelebilir

Samsung’un yeni üst segment telefon serisi olan S25’te iki işlemci modelini kullanması bekleniyordu; Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4. Zira daha önceki amiral gemilerinde iki markayı da kullanan Samsung, telefonları sunacağı pazara göre farklı işlemci tercih ediyordu. Ancak son gelen haberlere göre marka bu stratejisinden vazgeçmiş ve yalnızca Snapdragon’a dönmüş gibi görünüyor.

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Yeni amiral gemisi seri hakkında çıkan haberlere göre Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile donatılacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen S24 serisinden S24 ve S24+ modeli Exynos 2400 çip seti ile Ultra modeli ise Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmişti. Samsung’un neden böyle bir strateji değişikliğine gittiğine ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor ancak daha yüksek performans sunma isteğinden dolayı Snapdragon’a geçtiği söyleniyor.

Qualcomm’un yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 hem GPU hem de AI birimleri bakımından yüzde 30’luk bir performans artışı ile gelmekte. Yani yeni işlemcinin son derece güçlü bir şekilde geleceği söylenebilir. Performansı bu denli artıran yenilikler elbette işlemcinin fiyatına da yansıyacak. Ming-Chi Kuo’nun yaptığı açıklamaya göre Qualcomm söz konusu işlemcinin fiyatını selef modele göre yüzde 30’a kadar artırabilir.

Snapdragon 8 Gen 4 Fiyatı 260 Dolar Civarında Olabilir

Yüksek performans kullanıcının hoşuna gitse de fiyat artışı da tam tersine hiç hoş karşılanmayacak. Snapdragon 8 Gen 3 fiyatı yaklaşık 200 dolar seviyelerinde ve yüzde 30 artış demek Snapdragon 8 Gen 4’ün 260 dolar civarında olabileceği anlamına geliyor. İşlemci fiyatının artması da elbette S25 serisinin fiyatının da artması demek oluyor.

Kullanıcı fiyat artışından memnun olmayacak olsa da Samsung amiral gemisi seride en güçlü performansı yakalama amacından elbette vazgeçmeyecek. Zira son açıklanan AnTuTu istatistiklerine göre Ağustos ayının en güçlü telefonları arasına Samsung giremedi. Üst seviye telefon grubunda gerek performans gerekse tasarım bakımından marka, daha iyiyi hedeflemekte.

Samsung’un yeni üst segment telefon serisi S25 gerek işlemci gerekse yapay zeka özellikleri bakımından kullanıcıya muhteşem bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Galaxy S25 serisi 2025’in Ocak ayında kullanıcıya sunulacak. O zamana kadar cihazlarla ilgili ortaya çıkan haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız.