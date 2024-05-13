Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

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Akıllı telefon piyasasının dev ismi Samsung, S24 serisini piyasaya çıkardıktan sonra yeni seri S25 üzerinde çalışmalarına başladı. Bu serinin tanıtılmasına henüz bir yıl kadar zaman olsa da cihazların bazı özellikleri sızdırıldı. Bu kapsamda cihazların kamera ve RAM detayları oldukça ilgi çekti. Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri hakkında bilinen detaylar içeriğimizde…

Samsung Galaxy S25 Ultra Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan S25 Ultra hakkında birtakım iddialar ortay atıldı. Bu iddialardan biri RAM ile ilgili iken diğeri ise cihazın kamerası ile alakalı. Gelen duyumlara göre Samsung Ultra modelinde tıpkı eskiden olduğu gibi 16 GB RAM özelliğini getirebilir. Eksiden olduğu gibi derken ne demek istiyoruz anlatalım…

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Samsung’un Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra modellerinde 16 GB’lık RAM opsiyonu bulunmaktaydı. Ancak marka bunlardan sonra S22 Ultra, S23 Ultra ve S24 Ultra modellerinde RAM büyüklüğünü 12 GB seviyesi ile sınırladı. Ancak şimdi sızdırılan S25 Ultra özelliklerine göre yeni modelde 16 GB RAM seçeneğine dönebilir.

Özellikle yapay zekanın daha yaygın kullanılması ve inanılmaz bir gelişim göstermesi RAM ihtiyacını artırmakta ve markanın yeni amiral gemisi telefonunda daha fazla RAM kullanmasını sağlamaktadır. Söylenenlere göre S25 serisinin Ultra modeli hariç diğer cihazlarında 12 GB RAM, Ultra’da ise 16 GB RAM olabilir. Samsung’un 16 GB RAM’e geçişine en çok sebep olan şey ise Gemini Nano V2 yapay zekasının S25 Ultra’da kullanılma olasılığı denilebilir.

Samsung S25 Ultra Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci ile Gelebilir

Samsung’u yeni amiral gemisi telefonu Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy yonga seti ile gelebilir. Qualcomm’un 2024 Ekim ayında tanıtması beklenen işlemcisi, mobil yonga setleri arasında en iyilerden olacak denilebilir. Bunun dışında cihazın bazı ekran özellikleri de çıkan sızıntılar arasında yer alıyor.

6.9 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan cihaz 3000 nit parlaklık seviyesinde olabilir. Ayrıca Galaxy S25 Ultra’nın tasarım bakımından da bazı farklılıklarla gelmesi muhtemel. Cihazın ana kamera kısmında ise 3 kamera bulunduğu söylenmekte. S24 Ultra telefonunda 4 adet arka kamera bulunurken S25 Ultra’da kamera sayısının 3 olduğu, telefoto kameranın bulunmadığı belirtilmekte.

Söylenene göre cihazın ana kamerasında görüntü işleme özelliği bulunmakta ve diğer cihazlarda telefoto kameranın yaptığı 3X yakınlaştırma işini ana kamera kendisi yapabilmekte. Yani ana kameranın daha gelişmiş özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Galaxy s25 Ultra modelinin sızdırılan RAM ve depolama alanı opsiyonları aşağıdaki gibi listelenebilir: