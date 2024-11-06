Samsung’un yeni amiral gemisi serisi heyecanla beklenmekte. Üst segment kategorisinde sıkı bir rekabete gelen seri 2025 yılının ilk aylarında lanse edilecek. Şimdiye dek serinin bazı modelleri ile ilgili detaylar sızdırıldı ve şimdi ise Samsung Galaxy S25 Ultra performans sonuçları ortaya çıktı. Galaxy S25 Ultra’nın Geekbench test sonuçları içeriğimizde…

Samsung Galaxy S25 Ultra Performans Sonuçları Ortaya Çıktı!

Samsung üst segment telefon serisinin çıkışına az bir zaman kalmışken modellerin özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsung Galaxy S25 Ultra’nın performansı da Geekbench’te görüntülendi. Test sonuçlarına bakıldığında cihazın oldukça yüksek puanlar aldığı görülmekte. Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile gelecek olan cihaz, üst segment akıllı telefon kategorisine muhteşem bir rekabete geliyor.

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Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite’in For Galaxy sürümü ile gelecek. 3 nm üretim sürecinden geçen yonga seti selef modele göre hem performans hem de verimlilik bakımından daha yüksek sonuçlar veriyor. Bu bağlamda CPU kısmında yüzde 45’lik; enerji verimliliği kısmında ise yüzde 44’lük bir artış söz konusu.

Aslında Samsung S25 serisinde Exynos 2500 çip setini test etmişti ancak seri üretim kısmında markanın Qualcomm’u kullanacağı görülmekte. Bununla birlikte Samsung, bazı pazarlar için kendi işlemcisi olan Exynos 2500’ü kullanabilir.

Geekbench testinde SM-S938U model numarası ile görüntülenen Samsung Galaxy S25 Ultra modeli tek çekirdekte 3148 puan; çok çekirdekte ise 10236 puanın sahibi oldu. Son derece yüksek performans sonuçlarına imza atan S25 Ultra modeli selef modeli olan S24 Ultra’ya göre tek çekirdek performansında yüzde 35’lik bir oranda, çok çekirdek performansında ise yüzde 45’lik bir oranda daha yüksek sonuçlar ortaya koydu.

Yüksek Performans Şık Tasarım

Galaxy S25 Ultra performansındaki bu puan artışının sebebi yalnızca işlemci olarak gösterilmiyor; markanın performans optimizasyonu ve ısı dağılımı konusunda da geliştiğini gösteriyor. Aslında S25 Ultra performans sonuçları, kısa bir süre önce tanıtılan OnePlus 13’ün biraz geride kaldı. Ancak işlemcinin For Galaxy özelleştirmesi neticesinde performans sonuçlarının daha da artması bekleniyor.

Oldukça güçlü bir yapıda gelecek olan Samsung Galaxy S25 Ultra’nın sızdırılan bazı özelliklerine bakacak olursak, cihazın 12 GB RAM bellek ile gelmesi bekleniyor. Samsung’un amiral gemisi serileri tasarım bakımından son derece göze hitap eden cihazlar oluyor ki S25 Ultra’nın da şık bir tasarıma gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda cihazın yuvarlatılmış köşeler ve düz bir panele sahip olacağı konuşuluyor.