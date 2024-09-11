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Samsung yeni amiral gemisi telefon serisi Galaxy S25 heyecanla beklenirken serideki modeller hakkında yeni detaylar sızdırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsung Galaxy S25 Ultra render görüntüleri ortaya çıktı. Üç boyutlu render görüntülerinden oluşan videoda Samsung yeni üst seviye telefonunun tasarımı da görülmüş oldu. S25 Ultra tasarımı, render görüntüleri videosu ve beklenen özelliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S25 Ultra Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung yeni üst seviye telefon serisi Galaxy S25 2025 yılının başlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde kullanıcıya sunulacak. Seride yer alan modellerin özellikleri konusunda resmi bir açıklama henüz bulunmuyor ancak bazı özellikleri ortaya çıkmış durumda. Bu kapsamda cihazların özellikleri ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı, render görüntüleri ve tasarımını gösteren bir video paylaşıldı.

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X sosyal platformunda paylaşılan görseller OnLeaks ve AndroidHeadlines tarafından yayınlanmış durumda. Paylaşımlarda görüldüğü üzere telefonun köşe kısımları ova bir tasarıma sahip. S25 Ultra’nın kamera tasarımı ise S24 Ultra’ya benzemekte. Bununla birlikte kameraların etrafında belirgin siyah bir halka bulunduğu görülmekte ve kamera çıkıntısı da artırılmış denilebilir. Bahse konu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Galaxy S25 Ultra modeli 8,2 mm’lik bir kalınlığa sahip olacak. Bu kalınlık ise S24 Ultra’dan 0,4 mm daha ince olacağını göstermekte. Cihazın ekran büyüklüğü ise 6,9 inç olacak. Bununla birlikte S25 Ulta modelinin daha ince çerçevelerle geleceğini söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 4 İşlemci, 200 MP Ana Kamera

Galaxy S25 Ultra, Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu olduğu için son derece güçlü bir işlemci; Qualcomm’un yeni çıkaracağı Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile gelecek. 12 GB ve 16 GB’lık RAM seçenekleri sunan cihaz depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar alan sağlayabilecek. Batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli bir pilin bulunması beklenirken 45 W’lik hızlı şarj desteğine de sahip olacağını söyleyelim…

Galaxy S25 Ultra kamera özelliklerine baktığımızda ise; 200 MP’lik bir ana sensör, 50 Megapiksel ultra geniş kamera, 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip 2 adet telefoto sensör ve 12 MP’lik ön kameranın cihazda bulunacağı söylenmekte. Kamera özelliklerine bakıldığında Samsung yeni amiral gemisinin muhteşem fotoğraflara imza atacağı söylenebilir.

Galaxy S25 Ultra Çıkış Tarihi ve Fiyatı!

Android 15 tabanlı One UI 7.1 işletim sistemi ile geleceği söylenen Galaxy S25 Ultra modelinin güçlü yapay zeka özellikleri ile donatılacağı da belirtilmekte. Bunların yanı sıra yeni UI (kullanıcı ara yüzü) ve yeni animasyonlar da cihazda bulunacak.

Cihaz hakkında en çok merak edilen detaylar arasında elbette fiyatı ve çıkış tarihi yer almakta. Bu kapsamda şimdilik bir açıklama bulunmuyor ancak 2025’in başında Samsung’un Galaxy S25 serisini tanıtması bekleniyor. Fiyat konusunda ise selef modelinden daha pahalı olacağını söyleyebiliriz zira daha üst seviye özelliklerle gelecek.