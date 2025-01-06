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Samsung 22 Ocak 2025 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirerek yeni cihazlarının tanıtımını yapacak. Bu etkinlikle pek çok yeni nesil cihazla birlikte uzun zamandır heyecanla beklenen Galaxy S25 serisi de lanse edilecek. Samsung’un yeni amiral gemisi telefon serisi hakkında şimdiye dek pek çok detay belli olmuştu; şimdi ise Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus görselleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus Görselleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni üst segment telefon serisi Galaxy S25 tanıtımına oldukça kısa bir süre kaldı ve lansman heyecanla bekleniyor. 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok cihaz ile birlikte S25 serisi de lanse edilecek. Bilindiği üzere bu seri uzun zamandır merakla bekleniyor ve şimdiye dek pek çok sızıntı ile birlikte telefonların özellikleri ortaya çıktı. Şimdi ise aksesuar üreticisi Spingen, Galaxy S25 Ultra ve S25 Plus modellerinin görsellerini yayınladı.

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Yeni gelen sızıntılara göre Galaxy S25+ modeli buz mavisi renkte, S25 Ultra modeli ise titanyum mavi renkte gelecek. Spingen’in paylaştığı görselde görüldüğü üzere iki rengi birbirinden ayırt etmek oldukça zor. Ancak dikkatli bakıldığında fark anlaşılabiliyor. Görseldeki cihazlarda aksesuar üreticisi Spingen’in şeffaf kılıfları bulunuyor ve böylece tüm detaylar açıkça görülüyor.

Paylaşılan görsellerdeki cihazlar incelendiğinde tasarıma dair detaylar açıkça görülmekte. Bu kapsamda S25 serisinin oldukça ince çerçevelerle geleceğini söyleyebiliriz. Çerçeveler, hali hazırda piyasada bulunan (iPhone 16 Pro Max dahil) tüm üst seviye telefonlardan daha ince görünmekte. Yani Samsung en ince çerçeveli telefonları piyasaya sunacak olabilir. Telefonların boyutları ise S24 serisininki ile aynı gibi görünmekte.

Snapdragon 8 Elite İşlemci!

Ortaya çıkan görselde görüldüğü üzere cihazların arka kısmında bir halka şekli mevcut; ki bu MagSafe’e benziyor denilebilir. Galaxy S25 serisinin Qi2 kablosuz şarj desteğine sahip olacağı söylenmekte. Fakat manyetik kablosuz şarj özelliği telefonda var olan bir nitelik mi olacak yoksa aksesuarla mı eklenecek, bu henüz belli değil.

Telefonlar hakkında ortaya çıkan bir başka detay ise her birinin Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden gücünü alacağı yönünde. Cihazlardaki bir diğer yenilik ise RAM kısmında. Bu kapsamda performans ve verimlilik bakımından daha üst seviye olan Micron bellek çiplerinin Galaxy S25 serisinde kullanılması beklenmekte. Cihazların tanıtımına oldukça kısa bir zaman kaldı; lansman gerçekleştiğinde tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız.