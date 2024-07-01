Samsung Galaxy S25’in Muazzam Performansına Hazır Olun!

Samsung Galaxy S25 ile ilgili söylentiler giderek artmaya devam ediyor. Daha önce sızan bilgilere göre, S25’in MediaTek’in Dimensity 9400 işlemci ile güçlendirilmiş olabileceği öne sürülmüştü, diğer raporlar ise Galaxy S25 Ultra için daha ince tasarım ve yuvarlatılmış köşeler olabileceğini işaret ediyordu.

Şimdi ise en son söylenti, S25’in yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor; iddialara göre, cihaz Genshin Impact’i pürüzsüz 120FPS’de çalıştırabilecek. Bu oldukça önemli bir başarı çünkü birçok modern amiral gemisi cihazı bile bu talepkar oyunu 60FPS’de sürdürmekte zorlanıyor.

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile donatılacak. Yapay zeka destekli kare üretimi sayesinde oyun oynarken daha yüksek FPS elde etmek çok daha kolay olacak. Modern Snapdragon 8 Gen 3 cihazlarının bile Genshin Impact’i 60 FPS’de oynayabildiği düşünüldüğünde, yeni söylentiler oyun performansının ikiye katlanacağını vaat ediyor. Bu teknoloji, AMD’nin FSR ve Nvidia’nın DLSS teknolojilerine benzer şekilde çalışıyor.

Snapdragon 8 Gen 4, Ekim 2024’te tanıtılacak. Ancak yapay zeka destekli kare üretimi her oyunda çalışmayabilir; geliştiricilerin bu teknolojiyi oyunlarına adapte etmesi gerekecek. Qualcomm’un Android pazarı için güçlü bir yonga seti getirmesi büyük bir haber, özellikle bazı konsol oyunlarının iPhone 15 Pro üzerinde zaten çalışıyor olması göz önüne alındığında. Tek endişe ise Snapdragon 8 Gen 4’ün pahalı bir işlemci olması. Daha fazla bilgi için önceki makalemizi okuyabilirsiniz: Snapdragon 8 Gen 4’ün neden 8 Gen 3’ten daha pahalı olacağı.