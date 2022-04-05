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Samsung, Galaxy S9 serisi yazılım desteğini sonlandırıyor

Samsung artık Galaxy S9 ve S9 Plus'ı yeni yazılımla güncellemeyecek. Samsung, Galaxy S9 ikilisini güvenlik güncellemeleri sayfasından kaldırdı. Mart 2022 güvenlik güncellemesi, Galaxy S9 ve S9 Plus için yapılan son güncellemeydi.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S9 vs S9 Plus

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ akıllı telefonlar artık yazılım güncellemelerini almayacak. 2018’in başlarındaki amiral gemileri artık Samsung‘un güvenlik güncellemelerine uygun cihazlar listesinden çıktı.

Bu arada Galaxy S10 serisi, artık 3 yaşından büyük oldukları için aylık güncellemelerden üç aylık güncellemelere taşındı.

Galaxy S9 serisi, seleflerinin yolunu takip ediyor. 2021’in başlarında Samsung, Galaxy S8 tamamen listeden çıkarıldığında S9’u aylık güvenlik güncellemelerinden üç aylık güvenlik güncellemelerine indirdi ve aynı şey bir yıl önce Galaxy S7 telefonlarına da oldu.

Galaxy S9 serisinin son büyük güncellemesi, 2020’nin sonlarında alınan One UI 2.5 paketindeydi.

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KaynakGsmarena

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