Samsung Galaxy Tab Active3, Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini alıyor

Samsung, Eylül 2020’de Android 10 ve One UI 2.5 ile duyurduğu Galaxy Tab Active3 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni özellikler ve Mart 2022 Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte gelir.

Yeni güncelleme dosyası T575XXU3CVD1 sürümüne sahiptir ve ilk olarak İsviçre’de cihazlara gönderilmeye başlandı. Ancak sunumun diğer ülkelere yayılması çok uzun sürmemelidir.

İsviçre’de yaşıyorsanız ve Samsung Galaxy Tab Active3 cihazınızda henüz Android 12 güncellemesini almadıysanız, manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidebilirsiniz. Türkiye’de yaşıyorsanız çok az bir zaman daha beklemeniz gerekebilir. Fakat fazla uzun sürmeyeceğinden ilerleyen günlerde sizler de telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden gerekli güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.